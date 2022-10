Vous cherchez un job? 1.000 postes sont à pourvoir dans l’hôtellerie et la restauration mardi et mercredi à Monaco

Trouver un job l’été prochain, ce n’est pas trop tôt pour y penser avec la Société des Bains de Mer (SBM). Ce mardi 18 et ce mercredi 19 octobre, de 14 à 19 heures au Centre de conférence One Monte-Carlo à Monaco, la SBM installera des stands tenus par une vingtaine de managers pour recruter des saisonniers dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration.