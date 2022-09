Vous cherchez un emploi? Voici les métiers qui vont le plus recruter dans les 12 prochains mois

Selon le baromètre de l'emploi du groupe Adecco-Analytics, plus de 4,5 millions de recrutements sont prévus en France et dans toutes les régions confondues. Voici les secteurs d'activités le plus susceptibles de recruter, à partir du 1er octobre et pour les 12 prochains mois.