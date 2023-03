Vous cherchez un emploi pour cet été? Roquebrune-Cap-Martin recrute des surveillants de baignade

Les missions

- Assurer la surveillance de piscine dans un centre de loisirs et dans une zone de baignade délimitée et sécurisée à la plage,

- Assurer le montage et démontage des piscines tubulaires,

- Faire respecter les règles de sécurité et alerter les secours,

- Faire passer les tests de baignade aux enfants,

- Porter assistance en prodiguant les premiers gestes de secours,

- Respecter les protocoles plage/piscine mis en place,

- Mener des actions de prévention et proposer des animations dans l’eau aux enfants,

- Sécuriser un périmètre en cas de blessure ou de noyade,

- Assurer l’entretien et le nettoyage quotidien des piscines et groupes de filtration,

- Effectuer les contrôles quotidiens de l’eau des piscines (taux chlore-PH-température) et tenir à jour le tableau des mesures.





Profil

Une expérience en animation est indispensable, formations, diplômes, expériences avec un public d’enfants de 3 à 11 ans, personne sociable, aimant le travail en équipe, autonomie, sens relationnel, sens des responsabilités, capacités d’organisation, d’adaptation et d’intégration, être réactif, faire preuve de sang-froid, savoir analyser rapidement une situation, être parfaitement à l’aise dans l’eau (nage, techniques de sauvetage) et maîtriser les gestes de premiers secours.





Diplômes

- BAFA avec la qualification "Surveillant de baignade"

- Brevet de Surveillant de Baignade (B.S.B)

- Brevet National de Sécurité de Sauvetage Aquatique (B.N.S.S.A.)

- BEESAN ou BPJEPS ANN

Candidatures à envoyer à l’attention de Monsieur le Maire à ressource.humaine@mairiercm.fr