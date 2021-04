Une caissière de Leclerc licenciée pour avoir acheté du pain et une patate pendant sa pause à Strasbourg

Un licenciement pour faute grave pour un achat de 4 euros!

Selon Les Dernières Nouvelles d'Alsace, cette caissière a profité de sa pause, entre 15h29 et 15h53, pour acheter une baguette de pain et une patate douce. N’ayant aucun moyen de paiement sur elle, elle s’est présentée à une caisse où une collègue a mis son ticket en attente informatiquement puis est allé chercher de quoi régler les 4 euros et quelques centimes dans ses affaires au vestiaire. Elle a ensuite repris son service.

Deux mois plus tard, cette caissière reçoit une lettre de licenciement "pour faute grave" au motif d'une désertion de poste injustifiée, ce à quoi la salariée répond qu'elle était en pause... et que ses collègues confirment.

procédure aux prud'hommes

Elle admet néanmoins qu’elle a commis une erreur en emportant des produits dans la zone du personnel et en ayant recours au ticket en attente, le règlement intérieur proscrivant en effet l'achat de marchandises qui ne sont pas consommées sur place.

L'employée a décidé d'entamer une procédure aux prud'hommes.

Tandis que la polémique enfle sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, Leclerc a réagi sur Twitter mercredi, précisant qu'un expert en droit du travail a été mandaté dans cette affaire pour "clarifier les faits et le respect du Code du travail".