Face aux problèmes de recrutement, Monaco lance son premier forum de l'emploi en septembre 2024

Le rendez-vous est fixé au 15 septembre au Grimaldi Forum. Sur toute une journée, de 9h à 18h, les personnes en recherche d’emploi pourront aller à la rencontre des employeurs monégasques ou leurs représentants et découvrir leurs offres.

"Des corners seront organisés en fonction des secteurs d’activité pour des rencontres formelles entre les employeurs et les candidats, détaille Christophe Robino, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé. L’occasion pour Monaco de capter des candidats à l’emploi."

Une deuxième édition en mars

Car "à Monaco, comme ailleurs, beaucoup de secteurs économiques comme l’hôtellerie-restauration ou le bâtiment, pointent des problèmes de recrutement", souligne Pierre Dartout, ministre d’État.

"C’est le résultat d’un certain nombre d’éléments structurels et sociétaux. Il est incontestable que le covid est passé par là et que la façon d’aborder le travail, sa durée et les contraintes qui y sont liées, ont évolué."

Le 20 juin dernier, le gouvernement princier a rencontré 75 représentants du monde de l’entreprise pour évoquer ce "défi considérable" de l’emploi. "Cela nous a permis de faire deux constats, rembobine Christophe Robino. Le premier, c’est qu’il fallait faire ce forum pour soutenir et porter la cause de l’emploi."

Ce rendez-vous devrait se tenir annuellement. La première édition en septembre, donc. Et une deuxième dès le mois de mars 2024. "Période de mercato pour recruter les saisonniers pour l’été."

De ce rendez-vous du 20 juin a également émané la nécessité d’organiser des espaces de dialogue directs et plus formels entre le gouvernement princier et les employeurs de la Principauté.

Certains secteurs sont plus en difficulté

"Nous avons décidé de mettre en place, deux fois par an, une table ronde qui permettra au gouvernement et à ses représentants de rencontrer les employeurs afin d’échanger sur les problématiques qu’ils rencontrent, sur la situation de l’emploi et les solutions que l’on pourrait envisager ensemble", résume Christophe Robino.

Plusieurs secteurs souffrent plus que d’autres face à la problématique du recrutement. L’hébergement-restauration et le bâtiment mais aussi le numérique. "On a besoin de plus en plus de compétences qui sont rares, note Frédéric Genta, délégué interministériel à l’Attractivité et à la Transition numérique. Je pense aux compétences liées aux questions de cybersécurité, à la programmation, au marketing numérique ou à l’intégration de l’intelligence artificielle. Dans ce domaine, les demandes explosent."

Grâce à ces deux nouveaux leviers, le gouvernement princier entend s’inscrire dans une dynamique proactive de soutien à l’emploi, dont dépend la bonne santé du modèle social monégasque. Objectif : "Promouvoir le champ des possibles à Monaco car les gens n’ont pas toujours conscience de la diversité de l’économie monégasque et de ses opportunités, résume Frédéric Genta. Il est possible de faire carrière à Monaco."

Un portail numérique pour élargir les possibilités de recrutement En parallèle de ce nouveau rendez-vous annuel, le gouvernement princier a annoncé le lancement d’un portail pour l’emploi. "Il sera mis en place dès 2024", précise Christophe Robino. Il permettra de regrouper toutes les offres d’emploi de la Principauté et offrira la possibilité aux demandeurs d’emploi de s’inscrire et de candidater à des offres de façon totalement dématérialisée. Recruter au-delà des communes limitrophes Une façon "d’élargir le champ du possible en ce qui concerne les recrutements de salariés". Et ne pas se limiter ainsi aux candidats des communes limitrophes. Une personne en recherche d’emploi, "même si elle n’est pas inscrite au service de l’emploi monégasque", pourra déposer une candidature. "Celle-ci sera recensée par le service de l’emploi et pourra être proposée à un employeur pour lequel nous n’avons pas de candidat inscrit au service de l’emploi ou de candidat prioritaire à proposer." Un "changement de paradigme", note le ministre. "Ce ne sera plus à l’employeur de proposer un candidat lorsqu’il n’y a pas de candidat prioritaire. Le service de l’emploi disposera en réserve d’un certain nombre de candidatures à proposer aux employeurs." Une adresse mail pour adresser une candidature spontanée En attendant la mise en service de ce nouveau portail, une adresse mail est d’ores et déjà active pour permettre à tout candidat potentiel de se faire connaître en adressant une candidature spontanée: monacoemploi@gouv.mc.