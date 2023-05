Les plages privées de Menton peinent à recruter des maîtres-nageurs

"Ce matin, quelqu’un devait se présenter pour le poste et il n’est pas venu. Il n’a même pas prévenu, rien. Et ça arrive régulièrement. Sauf qu’on n’est plus en février ou en mars, la saison a démarré et il devient urgent de recruter des maîtres-nageurs pour nos plages privées." La gérante d’un lot de la baie de Garavan semble éreintée. À côté d’elle, un confrère soupire: "On en est tous là. Nous sommes censés positionner cinq sauveteurs pour nos neuf entités. Concrètement, on en a... zéro."

Les Mentonnais n’en sont pas à leur première tempête depuis le début de l’année [cf. le cahier des charges de la nouvelle DSP, le coup de mer de janvier, etc., Ndlr] et, celle-ci, qui concerne la surveillance de la baignade, pourrait bien être celle de trop... Parce que plus qu’un grain de sable dans leurs rouages - pourtant bien huilés -, les difficultés de recrutement pourraient leur coûter cher : le 15 juin, la baignade non-surveillée ne sera plus autorisée sur leur zone.

La concurrence fait rage

"Ce n’est pas faute d’avoir anticipé. Nous avons tous relancé très tôt nos maîtres-nageurs de l’an dernier. Certains nous avaient assurés de leur venue et ils ont fini par se désister. Depuis, on galère..." La faute à qui? A quoi? A la fameuse "pénurie de maîtres-nageurs" qui touche le pays? "Il y a de ça, forcément. Elle engendre surtout une mise en concurrence assez violente, qui nous pénalise largement. Les jeunes négocient les horaires, le salaire, le logement, les repas... Nous faisons de notre mieux pour leur faire une proposition digne de ce nom. Mais on a aussi nos limites. À Monaco, il est clair qu’il y en a moins..."

Les gérants des plages privées de Menton, rassemblés sous l’égide de l’Ebarf (association des établissements balnéaires et des usagers de la Riviera française), se sont mis d’accord sur le temps de travail, le salaire et les repas. Pour le logement, c’est plus complexe. "Nous avions, par exemple, trouvé un studio de 40m2 à partager à deux. On nous a répondu que c’était trop petit, que c’était un studio chacun ou rien... mais avec les prix, en saison, ici, on ne peut pas suivre!"

Il aurait fallu être en mesure de se positionner suffisamment tôt pour profiter, peut-être, de tarifs avantageux mais impossible de fixer une équipe de sauveteurs. Du coup, ils financent les repas, partent sur du 10h-17h30 avec 1h30 de pause et se veulent souples sur le salaire mensuel. Voilà. Mais ça ne suffirait pas.

Une saison écourtée

C’est que... un autre point les pénalise fortement : le 31 août, ils doivent tout remballer parce que la Ville doit réaliser des travaux. La saison s’arrête donc prématurément à Menton. Quid de ce manque à gagner ? Pour les plagistes, certes. Mais aussi pour les surveillants des plages !

"Mon sauveteur habituel m’avait juré qu’il serait là cet été, dès le début de l’année." Le patron sort son téléphone portable et fait défiler les messages. "Quand il a su qu’on ne ferait pas septembre, il était ennuyé. Et je l’entends ! Il m’a demandé de démarrer plus tôt. J’ai accepté qu’il arrive au 1er juin, même si la loi ne me l’impose pas." Les sms défilent toujours. On lit que le jeune homme valide... mais il a été sollicité par ailleurs et demande 400 euros mensuels supplémentaires - on est déjà au-delà d’un smic. Le plagiste hésite mais en valide 200. Le maître-nageur lui file entre les doigts.

Les Italiens? Ne viendraient-ils pas surveiller nos côtes? "Certains travaillent en France. Leurs certifications sont valables et nos conditions sont quand même meilleures. J’ai fait appel à des professionnels que je connais, là-bas. Mais parfois, le simple fait de devoir faire une déclaration à la préfecture, etc. les décourage..."

"On n’a pas commencé la saison que l’on est déjà secs, épuisés", laissent-ils tomber sur le sable. Ils ont deux ou trois postulants motivés. Mais encore rien de scellé. Ils n’osent plus parier sur la solidité des engagements. Ils espèrent surtout, qu’ils seront très vite rejoints par d’autres. L’argent, c’est une chose. La protection des baigneurs, c’en est une autre. Précieuse. Essentielle.

"Je n’ai pas les derniers chiffres exacts, mais selon mes dernières informations, pour la surveillance des plages publiques de Menton, on est bon." Le capitaine Frédérik Caille, chef de centre de la caserne de pompiers, est plutôt serein. "Nous en avions quand même une cinquantaine à recruter. Il y a huit postes de surveillance mais des maîtres-nageurs-sauveteurs qui doivent se relayer tout au long de la semaine et de l’été. Même si les personnes retenues ont encore à subir des formations, je suis confiant."

Il n’ignore pas la pénurie et les difficultés que peuvent rencontrer les plages privées. "On ne peut pas dire que les sauveteurs sont payés grassement chez nous. Ce n’est pas leur motivation. En plus, ils sont rémunérés en fonction du nombre de jours de garde. Par contre, comme le Sdis a signé des conventions avec les municipalités de Menton et de Roquebrune-Cap-Martin, nous avons toujours de quoi les loger." Un point très positif. "Et puis quand ils sont retenus, on complète leur formation - PSEA ou BNSSA a minima - par un PSE2 et un SBAM* s’ils ne les ont pas. On travaille sur la remise à niveau de leurs diplômes et on les encadre énormément." Ce qui est plutôt rassurant.

L’autre clé du succès? "Nous avons énormément communiqué. Il y a eu des campagnes de sensibilisation et de recrutement via les réseaux sociaux et nos sites, très tôt. C’est une force de frappe que n’ont pas forcément les privés mais, avec le gros travail de phoning que nous avons également mené - tous les sauveteurs des années précédentes ont été rappelés - c’est quelque chose à retenir."

Les postulants pouvaient candidater directement sur le site du Sdis. Et la répartition, par zone, s’est faite ensuite par les équipes du centre départemental.