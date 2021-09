Service à la personne, hôtellerie-restauration, BTP... Les Alpes-Maritimes face à une pénurie de main d'œuvre

108.550 demandeurs d’emploi dans le 06

D’après les dernières données publiées par l’INSEE, la France comptait 2,4 millions de chômeurs au deuxième trimestre 2021, soit 8%. C’est 16.000 personnes de moins qu’au premier trimestre.

Dans les Alpes-Maritimes, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi est en légère hausse de 1,8%, à 108.550 au deuxième trimestre 2021, soit 1.960 personnes de plus qu’au trimestre précédent mais néanmoins en recul de 3,9% sur un an, selon les chiffres de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Paca.