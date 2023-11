Le Conseil national vote une proposition de loi pour introduire la rupture conventionnelle à Monaco

Une étape importante pour la modernisation du droit du Travail en Principauté. Mardi soir dans l’hémicycle, les conseillers nationaux et conseillères nationales ont particulièrement insisté sur ce pas en avant pour défendre leur proposition de loi visant à instaurer le dispositif de rupture conventionnelle (pour les salariés en CDI) dans le droit monégasque. L’aboutissement d’un travail amorcé par les élus depuis la précédente mandature, alors que le gouvernement avait annoncé plancher de son côté sur un projet de loi allant aussi en ce sens.

Objectif : favoriser la mobilité professionnelle et adapter la législation aux besoins et pratiques tant des employeurs que des salariés, tout en visant à diminuer le nombre de contentieux.

Un mécanisme souple et sécurisé

"À ce jour, la rupture négociée, aussi appelée rupture amiable du contrat de travail, est admise par les juridictions monégasques. Elle est cependant peu pratiquée, a rappelé Thomas Brezzo, président de la Commission de Législation, lors de son exposé des motifs. Et pour cause, elle ne fait l’objet d’aucun encadrement par la loi (aucune garantie procédurale ni aucun plancher d’indemnisation pour le salarié) et n’ouvre pas de droit à l’allocation chômage."

Introduire la rupture du contrat de travail à Monaco - comme c’est le cas en France depuis 2008 - garantirait « un mécanisme efficace, à la fois souple et sécurisé, pour les parties », a souligné Christine Pasquier-Ciulla, dans son rapport.

La proposition de loi élaborée par les élus prévoit ainsi la tenue d’entretiens préalables entre le salarié en CDI et l’employeur, la possibilité pour chacune des parties de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, un délai de rétractation d’une durée de 15 jours calendaires ou encore l’homologation de la rupture par l’Inspection du travail.

Un montant minimal de l’indemnité

Le texte propose par ailleurs un cadre légal fixant le montant minimal de l’indemnité de rupture due au salarié. "Afin d’assurer une meilleure égalité de traitement entre tous les salariés, la Commission a estimé opportun de ne plus faire de distinction selon que l’initiative de la rupture proviendrait de l’employeur ou du salarié pour fixer le montant de l’indemnité. Ainsi, celle-ci devra être au moins égale à l’indemnité de congédiement - en cas d’ancienneté au moins égale à deux ans - ou aux éventuelles indemnités conventionnelles plus favorables dont pourrait bénéficier le salarié en cas de rupture", a détaillé Christine Pasquier-Ciulla.

Une écriture qui diffère de la proposition de loi initialement établie. "Les membres de la commission avaient envisagé de maintenir la rédaction initiale, qui visait à distinguer le montant de l’indemnisation selon la partie à l’initiative de la rupture, a rappelé Franck Lobono, président de la Commission des Intérêts sociaux et des Affaires diverses. En effet, une question pouvait se poser: si le salarié est à l’initiative de la rupture, alors pourquoi lui verser la même indemnité s’il s’agissait d’une volonté de l’employeur?" Deux visions qui appelleront un arbitrage définitif lors des débats sur un éventuel futur projet de loi.

Ouvrir des droits au chômage

Enfin, les élus ont invité le gouvernement à se rapprocher des entités françaises compétentes afin d’obtenir que la rupture conventionnelle monégasque, quand elle entrera en vigueur, puisse permettre d’ouvrir droit aux allocations chômage. "Il conviendra, en parallèle, d’harmoniser ce régime de prise en charge pour les salariés des entreprises monégasques qui disposent de leur propre système d’assurance chômage."

Le texte présenté a été adopté à l’unanimité des élus présents lors de la séance publique. De leur côté, les membres de l’Exécutif princier n’ont pas souhaité faire de commentaires. Toutefois, le conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé s’est déjà plusieurs fois exprimé en faveur de l’introduction d’un tel dispositif à Monaco, le qualifiant de "solution raisonnable et équilibrée".