Quels seront les métiers qui embaucheront demain?

Développer ses compétences, une "nécessité"

Le rapport insiste sur l'importance de développer ses soft skills. 50% des personnes dont l'emploi ne changera pas dans les cinq ans devront "rehausser leurs compétences de base", c'est une "nécessité" pour s'améliorer et s'adapter aux emplois.

Il en est également de l'intérêt des employeurs et le rapport insiste pour qu'ils s'y attellent rapidement. "Dans le futur, nous verrons que les entreprises les plus compétitives seront celles qui auront investi massivement dans leur capital humain, dans le développement des compétences de leurs employés", assure le Forum Economique Mondial.

Le rapport est encourageant pour ceux qui se sous-estiment: il affirme qu'il est possible d'obtenir de bonnes bases dans les dix métiers dont la demande sera la plus importante avec une formation solide entre un et cinq mois. Ces durées sont données à titre indicatif.

"Notre recherche révèle que la majorité des transitions vers les emplois de demain provient de métiers non-émergents. Cela prouve bien que la plupart de ces emplois sont plus accessibles que les travailleurs ne le pensent."

Moins d'emplois mais plus de télétravail

"Contrairement aux années précédentes, la création d’emplois est en train de ralentir tandis que la destruction d’emplois s’accélère", s'alarme le Forum Economique Mondial.

Il s'inquiète tout particulièrement pour les personnes "déjà vulnérables et marginalisées" du marché de l'emploi pour qui l'accès sera plus difficile et les "transitions de carrière plus fréquentes".

Cette précarité est renforcée par la crise sanitaire de Covid-19, tout comme la généralisation du travail à distance.

En dépit du recul actuel du télétravail en France, celui-ci "est parti pour rester" dans les années à venir assure le rapport. 84% des employeurs entendent rapidement "accélérer le processus de digitalisation des emplois", même s'ils dénotent un impact négatif global sur le travail des salariés. Ils estiment à 44% le pourcentage d'emplois pouvant être réalisés à distance. Autant s'y préparer dès maintenant.