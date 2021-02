Quelles sont les professions qui respectent le moins les règles du télétravail?

Communication, banque, informatique...

Selon deux enquêtes, réalisées par Harris Interactive et ACEMO-Covid Dares pour le ministère du Travail, le secteur de la communication (terme assez large qui comprend, entre autres, les domaines de l'édition, de l'audiovisuel ou de la diffusion) est celui où le télétravail a le plus reculé depuis novembre. 52% de ces professionnels sont en télétravail complet ou partiel, c'est 10 points de moins qu'en novembre.

D'autres professions sont aussi visées par Elisabeth Borne. Elle déplore un recul du télétravail prononcé dans les domaines des banques et des assurances (-8 points chacun) ainsi que chez les avocats et les architectes (-7 points). La ministre note aussi un recul dans les milieux informatique (-6 points) et immobilier (-4).

En dehors du secteur informatique, toutes ces professions enregistrent moins d'un salarié sur deux en télétravail. "Les enquêtes dont nous disposons nous montrent qu'au moins un tiers des salariés, dont les postes sont télétravaillables, ne télétravaillent pas du tout", regrette-t-elle. Cela représente 2,5 millions de salariés.

65.000 contrôles depuis mars

Citant un relâchement plus prononcé dans ces différents secteurs, Elisabeth borne a annoncé qu'elle allait les réunir en début de semaine prochaine pour s'assurer que "les mesures nécessaires auront été prises".

La ministre du Travail met également en garde: près de 65.000 contrôles ont été effectués par l'inspection du travail depuis le mois de mars.

400 entreprises ont été mises en demeure pour une absence de mise en place du télétravail. 28 ont été traduites en justice pour "mise en danger de la vie d'autrui".