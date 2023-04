MonacoTech lance un nouvel appel à projets, voici comment postuler

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 29 mai (minuit) sur www.monacotech.mc.

Qui peut candidater ?

Sont appelés à candidater les projets dans les domaines de :

- Greentech / Energies

- Biotech / Medtech

- Yachting

- Fintech

- Digital (IA, APP)

Un programme d’accompagnement

Aujourd’hui MonacoTech accompagne 18 startups, soutient sa communauté d’alumni et propose un programme d’accompagnement sur mesure de 18 mois qui comprend :

- Un accompagnement et un suivi personnalisé de chaque startup

- Des ateliers animés par des experts

- Des mises en relation avec les acteurs clés de l’écosystème : experts, entrepreneurs, incubateurs, partenaires, investisseurs...

- Des événements spécialisés organisés par l’incubateur

- Des locaux adaptés à chaque besoin : Fablab pour vos expérimentations, studio photo pour vos besoins en audiovisuel, des salles de réunion à la pointe de la technologie

- De la visibilité via la communication de l’incubateur et de son réseau

- Des partages d’expériences entre startups

- Un écosystème qui ne cesse de se développer.

Et la sélection ?

Le processus se déroule en 3 phases avec une sélection à chaque étape. Les candidats pourront déposer leur dossier jusqu’au 29 mai (minuit) sur : www.monacotech.mc

Les projets retenus à l’issue du jury rejoindront le programme en septembre 2023.