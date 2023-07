Télétravail, 35 heures, rupture conventionnelle...: Les questions que vous vous posez peut-être sur l'emploi à Monaco

1. Instaurer les 35 heures à Monaco, une piste pour soutenir l’emploi?

C’est non pour le gouvernement princier. "Pour l’instant, ça n’a pas été envisagé", a répondu le ministre d’État, Pierre Dartout, à l’occasion d’une conférence de presse mardi dernier au Ministère d’État pour annoncer le lancement du premier forum de l’emploi en Principauté, "Monaco pour l’emploi", pour répondre à la problématique du recrutement dans plusieurs secteurs d’activité du pays.

Et Christophe Robino, conseiller de gouvernement - ministre des Affaires sociales et de la Santé, d’étayer: "Il n’est pas certain que le modèle français soit le meilleur modèle à suivre quand on regarde ce qui se passe. Sur ce point-là en particulier parce que c’était censé créer de l’emploi mais ça n’a pas forcément été le cas. On est assez frileux à aller dans ce sens."

"Tout spécialement dans le secteur public et spécialement des hôpitaux", reprend Pierre Dartout.

2. Travailler en horaires décalés, c’est possible?

"Je pense que c’est une initiative que peuvent prendre les employeurs eux-mêmes, tranche Christophe Robino. C’est une solution qui peut permettre de limiter la problématique de la mobilité dans une certaine mesure puisque, finalement, ce n’est pas tant la longueur du trajet qui pose problème mais le fait que tout le monde arrive en même temps" aux portes de Monaco.

Et de poursuivre: "Si on arrive à étaler le flot de véhicules sur une période plus large, ça ne permettra probablement pas de solutionner mais d’améliorer quand même cette problématique d’engorgement des voies d’accès et de sortie de la Principauté. C’est quelque chose qui doit être regardé, qui peut poser des problèmes d’organisation dans certaines entreprises et dans certains commerces et qui a sûrement un coût. Mais c’est un des éléments qui peut être facilement mis en place. Il n’y a pas besoin de forer des tunnels pendant plusieurs années."

3. La rupture conventionnelle du contrat de travail sera-t-elle bientôt possible à Monaco ?

Pierre Dartout, ministre d’État, et Christophe Robino, conseiller de gouvernement - ministre des Affaires sociales et de la Santé, mardi au ministère d’État à l’occasion d’une conférence de presse pour annoncer la création d’un forum de l’emploi à Monaco. Photo Stéphane Danna/Dir Com.

Depuis la crise sanitaire, le télétravail est devenu un argument de négociation dans les processus de recrutement. "Lorsqu’en 2016 nous avions voté la loi sur le télétravail, l’objectif était de faire face à deux problématiques : le manque de locaux en Principauté et donc la difficulté à se développer en l’absence de surface disponible (l’idée était qu’en ayant recours au télétravail, on pouvait augmenter la masse salariale sans avoir à augmenter la surface de plancher) mais aussi de faire face, d’une certaine manière, au problème de la mobilité pour venir à Monaco. On n’avait pas imaginé ce changement du monde du travail. Les salariés ont de nouvelles attentes, ils goûtent aujourd’hui à une certaine liberté par rapport à l’emploi et voient dans le télétravail l’opportunité de mieux adapter et assouplir leurs conditions de travail", rembobine Christophe Robino.

Face à ce constat, le ministre s’est dit "pas opposé à regarder comment assouplir ces dispositions". Objectif: "Avoir de meilleures chances de recruter des salariés supplémentaires".

"La question se pose en France d’assouplir les règles du télétravail. À ce titre nous devons avoir très prochainement des échanges avec le ministère du travail en France", a-t-il annoncé.

Et de développer: "ça pourrait être d’élargir le nombre de jours de télétravail possibles par semaine ou les conditions dans lesquelles se fait le télétravail puisqu’aujourd’hui, c’est l’entreprise qui doit financer le télétravail de ses salariés. Il n’est pas possible que des centres de télétravail soient créés par des municipalités françaises pour des entreprises monégasques. Il y a un certain nombre de dispositions qui pourraient être regardées, si on le juge opportun. Pour tout le monde, l’intérêt est que l’emploi se développe partout."

4. La législation sur le télétravail va-t-elle évoluer?

Introduite en France en 2008, la rupture conventionnelle du contrat de travail - qui permet à l’employeur et à un salarié en CDI de convenir à l’amiable de la rupture du contrat qui les lie - n’existe pas encore à Monaco. "C’est un sujet sur lequel on travaille, a rappelé Christophe Robino. Ça fait partie des évolutions législatives que nous sommes tout à fait favorables à envisager et qui correspondent à une attente pour un certain nombre d’employeurs et de salariés. Elle permet d’éviter des procédures lourdes, parfois coûteuses, susceptibles de recours et qui ne sont jamais agréables pour personne. Je crois que cette solution, bien équilibrée, devrait permettre de faciliter aussi le départ de certains salariés d’entreprise qui, aujourd’hui, n’ont d’autre choix que de se faire licencier parce que s’ils démissionnent ils se retrouvent en l’absence de droits derrière. Cette solution de rupture conventionnelle est une porte de sortie élégante."

Un projet de loi est à l’étude, a confirmé le ministre. "Il sera soumis à mes collègues du gouvernement. S’il remporte leur adhésion, le projet de loi sera déposé auprès du Conseil national dans les meilleurs délais."