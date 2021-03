Les Français gagnent du terrain dans la Fonction publique monégasque

L’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Economiques (IMSEE) vient de publier un focus sur la Fonction publique des plus instructifs en cette période de troubles économique et sanitaire. En hausse constante, les effectifs de fonctionnaires (Monégasques et agents de la Sûreté publique) et agents de l’État (Français, Italiens...) atteignent 4 911 personnes au 31 décembre 2020. Soit 2,8 % de plus qu’en 2019 et 16 % de plus qu’en 2013.

"Sur l’année 2020 on aura peu d’indicateurs en hausse à produire, mais sur la Fonction publique on a cette légère hausse des effectifs qui est bien différente du secteur privé", commente la directrice de l’Imsee, Sophie Vincent, qui note que "non seulement on a augmenté notre effectif mais en plus tous les salaires ont été maintenus. Même les gens qui ne pouvaient pas télétravailler, comme les jardiniers ou les professeurs dans l’attente des outils pour le faire, ont eu 100 % de maintien de salaires. Contrairement au seteur privé, où il a fallu mettre en place le CTTR (Chômage Total Temporaire Renforcé) avec des salariés qui n’ont pas travaillé du tout."

Un quart de Monégasques

En 2020, la Fonction publique a ainsi enregistré 270 départs pour 405 recrutements, dont131 nouveaux agents supplémentaires (lire page suivante) essentiellement dans des secteurs liés à la crise, à commencer par la Direction de l’Action sanitaire et sociale et la Direction du Travail "qui ont dû mettre en place des actions complémentaires au quotidien".

70% de français et la parité respectée

Des chiffres de l’Imsee qui appuient également la réflexion sur le télétravail alors que le nombre d’agents français augmente. Directeur des ressources humaines et de la formation de la Fonction publique, Stéphan Bruno acquiesce sur la base des premiers retours d’expérience.

"Globalement le bilan du télétravail est positif. La crise a été un révélateur des choses qu’on peut améliorer, mais il ne faut pas lier le télétravail qu’au contexte sanitaire. C’est une habitude qu’on doit développer dans les meilleures conditions réglementaires et matérielles. Et il faut du présentiel, garder le lien.", dit-il.

La hausse des recrutements peut-elle se poursuivre ?

Toujours selon lui, "on manque encore de visibilité. On ne sait pas quand ça va s’arrêter et quelles vont êtres les conséquences économique et sociale derrière, mais je pense que le gouvernement, par rapport à certaines politiques dites prioritaires, comme le logement et le numérique, va continuer à créer des postes dans des contraintes budgétaires mesurées."