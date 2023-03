Le groupe La Môme organise lance son recrutement saisonnier dans son restaurant à Cannes

C’est l’une des plus belles réussites cannoises de ces dix dernières années.

Le groupe La Môme, fondé en 2015 par les jumeaux Ugo et Antoine Lacorche, a su se développer sur Cannes (Le Mido, le Moka, La Môme Plage), et s’implanter à Monaco (La Môme Monte-Carlo), avant des ouvertures attendues à Paris, en Europe (Londres) et au Moyen-Orient. Il compte déjà cinq restaurants depuis l’établissement originel ouvert dans l’impasse Florian à Cannes.

C’est là que la marque aux 180 salariés en CDI (jusqu’à 340 employés en saison touristique) organise une journée de recrutement, ce lundi 3 avril de 10h à 16h. Une cinquantaine de postes sont à pourvoir et à répartir dans les différents établissements du groupe, En cuisine (chef de partie, commis, plongeur); en pâtisserie (chef de partie, commis); en salle (chef de rang, commis, runner, barman et commis de bar, hôte(sse) d’accueil et même au standard de réservations. Ces emplois sont modulables en fonction des profils et desiderata, avec du travail de jour ou de nuit, en coupure ou en continu. Chacun peut postuler. À condition de correspondre à l’ADN de La Môme.

Avec expérience...ou pas!

"Si on exige nécessairement quelques références pour un chef de rang ou de partie, on peut aussi embaucher des gens sans expérience qu’on va former à nos méthodes de travail et à nos valeurs", souligne Antoine Lecorche.

La Môme tire son nom de Lucienne Suzanne Vreurick, surnommée la môme Moineau. Une vendeuse de fleurs à Montmartre dans les années 1920, chanteuse milliardaire après un riche mariage, dont les réceptions à la villa Bagatelle de Cannes étaient représentatives du "so chic" de la French Riviera dans ces années-là. Que ce soit à la Môme Plage (prisée de stars telles que Sylvester Stallone, Spike Lee, ou Eva Longoria), les établissements des Lecorche se veulent donc irréprochables sur l’accueil et le service, avec des mets de qualité dans les assiettes, dans une ambiance élégante et décontractée. Une réputation, une image de marque, auxquels les futurs employés doivent se conformer.

Le sourire pour b.a.-ba

"Avec le sourire pour b.a.-ba, car l’assiette ne fait pas tout. Nos clients viennent pour vivre une expérience comme une promesse, et c’est à nous de la tenir, pointe encore Antoine Lecorche. De la réservation au départ avec notre service voiturier, il y a énormément de choses à maîtriser, mais le sourire est tellement simple à offrir..."

Certains postes sont disponibles dès avril, d’autres pour le Festival du film, d’autres encore en été. Avec des perspectives d’avenir pour les plus motivés. "Notre groupe est solide et en plein développement, et nous pouvons proposer un vrai plan de carrière, car nous privilégions les évolutions en interne."

Les frères Lecorche savent de quoi ils parlent. Ces derniers ont débuté comme simples serveurs dans la profession, avant d’en gravir tous les échelons.

Lundi, les postulants seront accueillis par des "ambassadeurs" de la marque, et "drivés" vers des tables rondes en fonction de leurs aspirations. Les candidats enrôlés disposeront de 48 heures d’accueil dans leur établissement, avec distribution d’un kit comprenant leur tenue de service, et le tee-shirt de mise en place au logo la Môme, "parce que c’est important d’être impeccable dès la mise en place ou pour la pause cigarettes, avec stricte interdiction de jeter le mégot à terre. "

C’est aussi ça, la culture d’entreprise…

Savoir +

Journée de recrutement à la Môme, lundi 3 avril de 10 à 16h au restaurant du 7 impasse Florian à Cannes. Venir avec son CV, ou l’adresser à recrutement@lamomegroupe.com