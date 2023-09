"Le forum de l'emploi vient combler un vide et des attentes" à Monaco, assure le Gouvernement princier

Christophe Robino, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, fait partie des têtes pensantes de ce nouveau forum prêt à s’installer dans le paysage monégasque. Il détaille le rendez-vous et fait un bref état des lieux du monde de l’emploi en Principauté.

Pourquoi avoir décidé de créer ce forum de l’emploi?

La création est née d’échanges que j’ai pu avoir avec la Direction du travail et des services de l’emploi avec différents représentants des secteurs d’activité de Monaco. Et d’un constat qu’il manquait quelque chose à Monaco. On voit partout dans les grandes villes et pays au moins un évènement annuel qui fait le tour d’horizon de l’emploi. Surtout dans cette période très concurrentielle qui va mettre en avant les atouts de la Principauté. Il existe des initiatives à Monaco comme récemment au Fairmont. La SBM organise aussi des réunions mais avec un périmètre qui se limite à une société ou un secteur d’activité. Ce Monaco pour l’emploi vient combler un vide et des attentes et cela m’a été confirmé par les échanges que j’ai pu avoir avec les représentants des entreprises qui étaient environ 80 lors de notre réunion en juin. Il manquait également un temps de dialogue avec les entreprises. Ce temps passé avec des chefs d’entreprise avec un temps libre, entre représentants de firmes ou de secteurs d’activité et le gouvernement, permet d’évoquer certains sujets sur lesquels on n’a pas l’habitude de se pencher.

Concrètement, à quoi va ressembler le forum?

La première édition se limitera à une journée pour évaluer l’impact et définir le format de la deuxième édition. Il sera organisé en stands qui seront occupés par des représentants d’entreprises, des fédérations ou syndicats professionnels qui permettront de faire connaître les opportunités qui existent en termes d’emploi à Monaco. Tout cela pour les salariés qui se présenteront et qui viendront explorer ces possibilités. À côté de cela seront représentées les Caisses sociales de Monaco qui pourront amener des explications sur le fonctionnement des organismes sociaux et les avantages des salariés à travailler à Monaco. Nous aurons aussi un stand dédié à la Direction du travail et au service de l’emploi qui pourra expliquer la marche à suivre pour être candidat à un emploi à Monaco et ainsi aider un candidat à un emploi à valoriser son CV. Les promesses de présence sont assez importantes puisqu’on aura plus de neuf secteurs d’activité représentés. Ainsi que quatorze syndicats et associations d’employeurs ce qui représente plusieurs centaines d’employeurs en Principauté.

Au mois de juin lors de l’annonce de ce forum, vous parliez de certains secteurs qui avaient du mal à recruter. Quels sont-ils et pourquoi cette difficulté?

Plusieurs secteurs à des degrés divers sont concernés. On est dans une situation aujourd’hui où si on veut travailler on trouve un emploi, notamment en France. Certains salariés - dont les exigences ont changé et dont les préoccupations en termes de qualité de vie sont devenues prépondérantes par rapport à la simple question de la rémunération - se sont détournés d’un certain nombre de professions. Je pense en particulier à celles qui ont un certain degré de pénibilité: les professionnels de santé, la restauration... Le rythme de travail qui inclut une coupure journalière est source de difficulté notamment pour ceux qui résident loin de la Principauté. Il est important pour nous d’engager des réflexions et c’est ce que nous avons fait pour revoir les organisations de travail.

Quels sont justement les leviers d’action pour contrer ces difficultés? Le recours au télétravail, la flexibilité des horaires notamment?

Pour le recours au télétravail, le gouvernement le porte depuis des années et on assiste à un véritable succès de cette loi votée en 2016. Avant la crise Covid cela concernait quelques centaines de salariés. Fin août on en comptait plus de 5.000 soit 10% de la masse de salariés dans le privé à Monaco. C’est une évolution notable qu’on continuera d’encourager. Je suis assez partisan de la flexibilité des horaires. Ce n’est pas envisageable partout, notamment dans de petites entreprises. Pour autant dans certains services c’est une solution qui doit être réfléchie qui ne nécessite pas de solution particulière parce que l’employeur est libre d’organiser l’ouverture de son commerce ou entreprise tant qu’il a un accord avec les délégués du personnel.

Vous aviez annoncé une rencontre avec le ministre français du travail Olivier Dussopt, qu’en est-il?

Elle portait sur plusieurs points et notamment le télétravail. À ce titre, je peux confirmer que les négociations avec l’Italie sont terminées et que le télétravail sera possible très prochainement avec les salariés qui résident en Italie. D’autres sujets ont été évoqués comme la confirmation et le renforcement de nos accords sur la prise en charge du chômage et l’adhésion de Monaco à Pôle Emploi. Ainsi que le sujet de la formation professionnelle. En France il existe le Compte personnel de formation qui est abondé par l’état via une participation des employeurs. Nous n’avons pas de dispositif équivalent à Monaco mais il y a une réflexion sur comment pourrait-on financer la formation professionnelle ici.

Ce forum de l’emploi a vocation à être pérennisé?

À être annualisé oui. J’ai aussi souhaité mettre en place au moins deux rencontres par an qui permettent de faire le point sur les attentes et les préoccupations des employeurs de la Principauté.

Savoir+

Forum Monaco pour l’emploi, à l’Espace Indigo du Grimaldi Forum.

Vendredi 15 septembre de 9h à 18h avec possibilité de se restaurer sur place.

Entrée gratuite.

Un portail pour l’emploi en 2024 La Direction du travail - dont dépend le service de l’emploi - avait annoncé plus tôt dans l’année vouloir créer une plateforme en ligne afin de regrouper les propositions d’emploi et ainsi faciliter l’accès aux offres pour les salariés. Ce sera bientôt possible, a annoncé Christophe Robino, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, pour un lancement partiel prévu au premier semestre 2024 et une mise en place avec "l’ensemble des fonctionnalités" avant la fin de l’année prochaine. "Nous essayons d’améliorer et de moderniser le fonctionnement du service de l’emploi. Cela passe par une restructuration du service avec des équipes un peu plus dédiées aux entreprises, aux salariés. Cela passe aussi par la mise en place d’un outil performant qui va permettre de colliger l’ensemble des offres d’emploi et des candidatures des salariés. L’intérêt serait d’avoir un site d’accès public sur lequel seraient publiées les offres d’emploi et les candidatures, ce qui permettrait d’avoir une plus grande visibilité sur les possibilités de travailler à Monaco. C’est un grand progrès pour nous car jusqu’à présent il fallait être inscrit au service de l’emploi et les collaborateurs mettaient en relation les employeurs avec les candidats inscrits qui ont les compétences nécessaires."