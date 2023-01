Le CDI ne vous fait plus rêver? Votre témoignage nous intéresse

Quite quitting, flex office, freelance, slasheurs… Autant d’anglicismes qui abordent une modification du monde du travail qui prend de l’ampleur. Certes, pas encore massive, la tendance de certains actifs à préférer des contrats à durée déterminée ou à la mission, plutôt que des engagements à plus long terme n’est en effet plus anecdotique. Au point que les spécialistes des ressources humaines et du management ne puissent plus l’ignorer et tentent de s’adapter.

Dans le cadre d’un dossier à paraître dans nos éditions de Nice-Matin et Var-matin, nous recueillons vos témoignages afin de comprendre cette tendance et tenter de mieux cerner cette attitude vis-à-vis du CDI, plus tout à fait le graal qu’il fut par le passé.

Dans le questionnaire ci-dessous, racontez-nous pourquoi vous avez déjà refusé un CDI, pourquoi vous lui préférez un CDD.

