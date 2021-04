Le bon plan emploi du jour: cette entreprise recrute sur la Côte d'Azur

S.A.M. SOGEFON

S.A.M. SOGEFON Monaco recherche (H/F) Comptable, expérience minimum 3 ans, CDI.

Mission : Au sein du pôle administratif et financier, vous assurez le suivi et la gestion des dossiers comptables. A ce titre, en tant que comptable, vos principales missions seront la saisie et la codification des factures ainsi que les diverses tâches administratives liées à la comptabilité.

Profil : Issu(e) d'une formation type BTS Comptabilité gestion ou DUT gestion des entreprises, vous justifiez d'une expérience similaire en Comptabilité.

Vous maîtrisez SAGE de préférence.

Vous êtes autonome, impliqué, rigoureux, dynamique et avez un excellent relationnel.

Bilingue Italien écrit parlé serait un plus.

Merci d’envoyer votre dossier de candidature : Par e-mail : infosogefon@sogefon.mc

