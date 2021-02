"La situation s'est singulièrement aggravée": le ministre d'Etat de Monaco évoque à nouveau l'hypothèse d'un confinement

Magasins, rassemblement, tests... ces règles qui changent à Monaco dès lundi

- Dans les magasins, les commerçants pour organiser l’accueil de la clientèle devaient respecter un quota de 4 m2 par client. La norme passe désormais à 6 m2 par client.

- Les rassemblements en extérieur de plus de six personnes sont interdits, contre dix personnes auparavant. Une manière de lutter contre des attroupements sur des trottoirs, les escaliers, les jardins et les esplanades notamment à l’heure du déjeuner.

- Plus besoin d’une ordonnance pour faire un PCR, il suffit de prendre rendez-vous via le call center dédié à la Covid-19 au 92.05.55.00. Et l’acte est gratuit. Cette semaine, 3 500 PCR ont été réalisés à Monaco et 1 500 tests antigéniques.

- Le gouvernement recommande aussi aux magasins, notamment de la grande distribution, d’ouvrir plus tôt, et il préconise de limiter dans les supermarchés à deux personnes par caddie pour faire ses courses.

- Autre nouveauté, en cas de contrôle désormais, tout ressortissant étranger qui entre sur le territoire monégasque doit présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Cette nouvelle règle ne s’applique pas aux Français, ni aux scolaires, travailleurs et étudiants.