La police lance une campagne de recrutement de 7.000 agents

Cette campagne, intitulée "vous êtes faits pour être policier" et déclinée en trois clips diffusés à la radio, la télévision et sur internet, s'adresse "plus particulièrement aux 18-25 ans avec l'ambition de leur révéler les nombreux points communs qui les relient à la police nationale sans qu'ils en aient vraiment conscience", souligne l'institution dans un communiqué.

Le concours de gardien de la paix, dont les inscriptions sont ouvertes depuis mardi et jusqu'au 19 juillet sur le site devenirpolicier.fr, doit permettre de recruter 2.500 agents, comme en 2022.

Les candidats admis suivront une formation d'un an en école, suivie d'une période de stage de 12 mois dans un service de police.

La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi), promulguée en janvier et dotée de 15 milliards d'euros supplémentaires de budget, prévoit la création en cinq ans de 8.500 postes de policiers et gendarmes.

L'objectif affiché par le président Emmanuel Macron est de doubler la présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici à 2030.