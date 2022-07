Ils ont choisi un métier qui embauche. Jean-Louis, 40 ans, pisciniste: “Malgré la chaleur, j’aime travailler en extérieur, en plein air et en équipe.”

Jean-Louis L., 40 ans

Patron d’une entreprise tous corps d’état et pisciniste pour une société spécialisée

Quel est votre parcours?

J’ai une longue carrière de cariste dans une entreprise. Puis, il y a quelques années, j’ai décidé de me former pour monter mon entreprise de travaux, tous corps d’état. J’ai commencé à avoir des chantiers et puis j’ai rencontré le patron d’une société experte en piscine qui m’a proposé de travailler ponctuellement avec eux. En fonction du besoin, de l’activité. J’ai accepté. Aujourd’hui, je ne suis pas à mi-temps là-dessus mais j’ai des chantiers très réguliers.

Pourquoi avoir choisi ce métier?

Un peu par hasard, du coup. Mais le CAP que j’ai obtenu au moment de ma reconversion professionnelle me permettait d’avoir la maîtrise de plusieurs postes utiles au métier de pisciniste. Maçonnerie, carrelage, plomberie, électricité… on y est. Du coup, c’est quelque chose qui s’est enclenché assez naturellement et pour lequel j'ai fait de l’espace parce que je trouvais que c’était assez plaisant. Et intéressant.

Quelles sont les qualités requises pour y arriver?

J’ai envie de dire qu’il faut être autonome mais, plus que de l’autonomie, je crois qu’il faut avoir du bon sens.On doit aussi avoir un bon esprit d’équipe, ce n’est pas un métier solitaire! Et puis il faut supporter la chaleur! On n’a pas énormément de manutention mais il y a quand même des sacs de sable ou de sel de 25 kilos à porter donc, un minimum de forme physique est souhaitable aussi.

Les difficultés rencontrées

La chaleur! C’est vraiment quelque chose qu’il faut prendre en compte! Ensuite, c’est vrai que les mises en service diffèrent d’un appareil à l’autre, alors il faut apprendre pas mal. La lecture des plans techniques hydrauliques, ça n’a pas non plus été quelque chose de facile pour moi. Mais ça s’apprend aussi.

Les bonnes surprises

Je m’attendais à ce que ce soit très physique mais, finalement, pas plus que ça. Malgré la chaleur, j’ai aimé travailler en extérieur, en plein air. Et puis j’aime le travail en équipe. Quand j’ai des chantiers avec mon entreprise tous corps d’état, je suis très seul. C’est moins marrant!

Dans 10 ans, vous vous voyez où?

Je me vois continuer avec ma boîte et aussi comme pisciniste. C’est quelque chose que je propose de plus en plus. Avec ma formation et mon expérience, plus cette nouvelle corde à mon arc, je peux dépanner les propriétaires de piscines. Et dans le cadre des chantiers de rénovation que j’entreprends, je peux proposer d’intervenir sur la piscine aussi, en collaboration avec le pisciniste. Dans les dix ans, je me verrais bien développer cette partie là.