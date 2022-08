Ils ont choisi un métier qui embauche. Christian, 40 ans, électricien: "L’expérience est vraiment importante"

Christian avait choisi d’être électricien notamment parce que ce métier lui permettait de se mettre à son compte. Mais après six années d’intérim, en début de carrière, c’est avec bonheur qu’il a intégré en 2007 l’équipe technique du Centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne. Une façon d’exercer ce métier à laquelle on ne pense pas forcément, l’imaginaire préférant souvent le statut d’artisan. Pourtant, être électricien, c’est possible dans de nombreux domaines. Le professionnel raconte son expérience.

Quel est votre parcours?

"J’ai été diplômé en 2000, après trois ans de CAP, BEP et bac pro “maintenance des systèmes mécaniques automatisés” (désormais MEI pour Maintenance des équipements industriels, Ndlr), que j’ai passés au lycée Langevin de La Seyne-sur-Mer. C’est cette spécialité, très porteuse, qui m’a permis, après six ans d’intérim, de rentrer au Centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne en 2007. D’abord, en tant que technicien de maintenance à la cuisine centrale, puis en tant qu’électricien de l’hôpital. Aujourd’hui, j’ai le statut de technicien hospitalier."

Pourquoi avoir choisi ce métier?

"Je suis plutôt manuel, alors dès le collège, j’ai fait une 4e et une 3e techno. On m’a naturellement orienté vers une filière technique. L'électricité, c’est ce qui m’attirait le plus. Je savais aussi que je pourrais rapidement travailler. C’est vrai qu’à l’époque, j’étais plutôt attiré par la possibilité d’être artisan."

Quelles sont les qualités requises pour y arriver?

"Il est primordial d’être logique, particulièrement lorsque l’on fait des dépannages et qu’il faut établir un diagnostic. Il faut aussi savoir rester calme et parfois prendre des décisions dans l’urgence. Il faut aussi être méticuleux. D’autant plus qu’il peut y avoir des risques quand on travaille sur le courant. Dans mon cas particulier, je dirais aussi qu’il faut aussi savoir bosser en équipe, contrairement à un artisan, qui est seul le plus souvent."