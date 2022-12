Face à la pénurie de main-d'œuvre dans l'hôtellerie-restauration, Monaco pose les bases d'un nouveau modèle

Si le secteur de l’hôtellerie et la restauration monégasque a profité d’une fructueuse saison estivale [lire notre édition du 15 octobre], il n’en demeure pas moins en souffrance avec de réelles difficultés à recruter de la main-d’œuvre. La clef pour "draguer" des employés désireux, surtout depuis la pandémie de Covid-19, d’obtenir de meilleures conditions de travail? Rendre attractive la profession.



Un premier pas a été fait avec l’accord historique scellé par l’Association des industries hôtelières monégasques (AIHM), le syndicat des hôtels, cafés, restaurants (HCR) ainsi que le Syndicat des cuisiniers et pâtissiers de Monaco, lequel a permis de revaloriser les minima salariaux de la Convention hôtelière de Monaco. Dans l’interview qu’elle nous accorde, Alberte Escande, présidente de l’AIHM, vante aussi les autres avantages à travailler en Principauté. Elle sait, aussi, que des efforts sont nécessaires sur la question des transports, après 23 heures, et du logement.

Depuis la pandémie, le secteur de l’hôtellerie-restauration souffre d’un désintérêt de la part du personnel et, de fait, d’une pénurie de main-d’œuvre. Le ressentez-vous à Monaco?

Il y a eu des changements de comportement et la profession n’attire plus tellement. Quand on parle avec les salariés, ils éprouvent désormais le besoin de vivre autrement: de profiter de leurs proches, de la vie, des voyages.

Une mauvaise publicité du secteur a été faite et beaucoup de mouvements syndicaux ont eu lieu après la Covid.

Rendre attractif, cela passe par une revalorisation salariale. L’AIHM et deux syndicats de l’USM ont, justement, signé un accord historique sur le sujet. Le fruit d’intenses négociations?

Cela n’a pas été facile car chaque entité était dans son rôle. Nous avons trouvé un compromis et réactualisé les grilles de salaires qui demeuraient inchangées depuis 1999. Avec cet accord, à durée d’horaires (39h) et qualification équivalentes, les salariés rémunérés à la grille conventionnelle monégasque percevront un salaire net supérieur de 22 à 28% à leurs collègues français. Cela est dû à la fois aux avantages de nos accords conventionnels (60 repas par mois, Sentence Piens…) et aux spécificités qu’offre Monaco comme l’avantage de 5% supplémentaires pour les bas salaires et les cotisations salariales inférieures.

L’une de vos missions du moment est de vanter le modèle social monégasque afin d’attirer davantage de salariés.

Pour convaincre, il faut communiquer. Il y a une méconnaissance de ce qu’il se passe en Principauté. Outre cette récente revalorisation salariale, qui sera effective sur la paye de décembre, il faut ajouter de nombreux avantages à travailler ici. À commencer par la prime d’ancienneté prévue par notre convention collective [5% après 5 ans, 10% après 10 ans, 15% après 15 ans]. Nous disposons, aussi, de 12 jours fériés garantis à Monaco contre 6 en France dans notre secteur.



La sécurité sociale est bien plus généreuse dans sa participation aux dépenses de santé des salariés monégasques et de leur famille. La CAR offre la possibilité de partir à la retraite à 60 ans sans minoration des mensualités, ce qui fait débat sur le report de la date de départ à la retraite en France. Reste également les allocations familiales monégasques pour les salariés français, particulièrement protectrices et généreuses car versées dès le premier enfant et évoluant à la hausse avec l’âge de l’enfant.

Malgré ces avantages, il demeure de gros points noirs notamment le transport en soirée…

Cela fait plus de 15 ans que l’on évoque cette problématique. Après 23 heures, il n’y a plus d’offre. C’est catastrophique. Or, quand on sert encore des clients à cette heure-là, les serveurs et plongeurs doivent rester. Lors d’une réunion, le ministre d’État nous a demandé de réaliser une étude sur le sujet. Cet été, un sondage a donc été effectué auprès de 4.202 salariés – sur 7.148 du secteur – au sein de 70 restaurants et 10hôtels.

Quelles sont les conclusions?

10% des salariés utilisent le bus, 30% le train, 22% la voiture et 37% le deux-roues. Il ressort que, dans la journée, les pendulaires sont satisfaits mais que le manque de transport après 23h se fait sentir. Cela fragilise notre secteur. Les salariés estiment être mal informés, en amont, des modifications d’horaires. Ils souhaitent également que soit instauré un service renforcé en cas de grève. Il serait aussi souhaitable d’envisager des parkings et de renforcer les lignes de bus dans les sens Monaco-Nice et Monaco-Menton.

Travaillez-vous sur des pistes concernant le logement?

À Monaco, du fait de l’absence de foncier, c’est difficile. Avec l’association Montjoie, nous travaillions sur un projet à Menton pour loger des saisonniers au sein de studios. Son rôle est de construire des immeubles quand il y a un terrain ou de rénover des appartements. L’ancien maire, Jean-Claude Guibal, était favorable mais il est décédé. Le nouveau [Yves Juhel, N.D.L.R.] ne veut plus. C’est donc tombé à l’eau. L’association m’a proposé un projet sur Nice mais cela ne résout pas le problème.

Quels efforts faites-vous pour vos salariés?

On ferme le dimanche car on veut que nos salariés profitent de ce jour de repos avec leurs familles. Le deuxième jour de repos est à leur convenance. Aujourd’hui, je manque de personnels en cuisine. Si je ne trouve pas deux seconds, je serai contrainte de fermer un jour supplémentaire. Par ailleurs, on ferme une semaine à Noël et, l’été prochain, on va fermer trois semaines en août. C’est une perte financière mais si je veux garder mon personnel, je suis obligée de faire des concessions. Si on n’en fait pas dans ce métier, on aura de plus en plus de difficultés à trouver du personnel. Depuis la Covid, le bien-être a pris une place encore plus importante, et c’est bien normal. Et je veux leur bien-être.

Christophe Robino, il y a quelques semaines, a évoqué la problématique des coupures qui alourdit la charge de travail et complique la question des transports…

C’est en effet un gros chantier. C’est facile d’en parler mais plus difficile à mettre en place, notamment dans les petits établissements qui fonctionnent presque tous avec ce système. Pour l’employeur, cela nécessite de doubler les effectifs. Pour le salarié, c’est handicapant s’il habite à Nice. On va travailler sur ce sujet et établir une charte des points noirs.