En dix ans, 14.000 emplois ont été créés à Monaco : on vous décrypte cette hausse

Ces chiffres de croissance feraient rêver plus d’un pays… Tout récemment fournis par l’Observatoire de l’emploi, ils affichent un dynamisme économique bien ancré en Principauté. Il se lit dès les premières lignes du rapport : entre 2013 et 2022, le pays a enregistré une hausse de 25 % de l’emploi, ce qui correspond à la création, en dix ans, de 14 000 emplois, tous secteurs confondus.

Rien que pour le secteur privé, qui représente plus de 90 % de l’emploi salarié, la hausse enregistrée sur les dix dernières années est de 22,3 %, soit 12 000 emplois supplémentaires.

Ces données correspondent à un taux de croissance annuel moyen pour Monaco de 2,3 %. L’emploi dans le secteur privé a ainsi progressé beaucoup plus rapidement que dans la fonction publique (plus 5,2 % entre 2021 et 2022 pour le privé contre 0,8 % pour la fonction publique). Il en va de même pour les activités des travailleurs indépendants qui ont augmenté de 3,3 % en un an.

À la fin de l’année 2022, la Principauté comptait ainsi 71 314 emplois, dont plus de 65 000 emplois salariés (dans le secteur privé) et près de 6 200 activités ouvertes par des travailleurs indépendants. 55 472 salariés étaient recensés dans le secteur privé en décembre 2022 (un salarié pouvant occuper plusieurs emplois), ce qui correspond à 2 324 personnes de plus par rapport à la même période en 2021, c’est-à-dire une progression de 4,4 %.

La construction en tête

Parmi les douze grands secteurs d’activité qui constituent l’économie monégasque, le secteur de la construction est celui qui a connu la plus forte croissance. Sur ces dix dernières années, elle est évaluée à plus de 42,7 %. Fin 2022, le secteur comptait 1 836 salariés de plus qu’en 2013.

Les activités scientifiques et techniques mais aussi les services administratifs ont eux aussi enregistré une forte croissance. Elles comptent 3 396 personnes supplémentaires en dix ans, ce qui représente une hausse 33,9 %.

Enfin, avec 28 % d’effectifs en plus qu’en 2013, l’information et la communication complètent le podium. À l’inverse, les industries manufacturières sont les seules activités ayant perdu des salariés en dix ans. Elles enregistrent précisément 615 emplois de moins soit une baisse de 19,1 %.

Deux tendances qui ressortent > 12 nationalités de plus dans le secteur privé Les salariés de nationalité française sont majoritaires en Principauté. En 2022, 140 nationalités différentes sont recensées dans le secteur privé. Ce nombre était de 128 en 2013 et il a régulièrement augmenté au cours des années. Les nationalités française, italienne et portugaise sont historiquement les plus représentées et regroupent 85 % de la population salariée depuis 2013. Viennent ensuite les ressortissants monégasques et britanniques. Enfin, c’était le cas jusqu’en 2021. Car ce top 5 des nationalités change pour la première fois en 2022, les Britanniques étant dépassés par les salariés de nationalité roumaine. > Moins de femmes dans le secteur de l’intérim Fin 2022, l’activité d’intérim, qui représentait un volume de 9 millions d’heures travaillées, employait 6 617 personnes. Elle comprenait 5 167 hommes et 950 femmes. 84,5 % des intérimaires sont donc des hommes, une proportion largement plus élevée que dans l’ensemble du secteur privé. La part de femmes parmi les salariés de l’intérim s’est réduite en dix ans, passant de 21,3 % en 2013 à 15,5 % en 2022.

Les salariés du privé de plus en plus éloignés de leur lieu de travail

C’est bien connu, la grande majorité des salariés qui travaillent dans le secteur privé à Monaco n’y habitent pas. Ils ne sont que 5 987 précisément à y résider.

En 2022, la proportion de pendulaires s’élève à 89 % de l’ensemble des salariés qui travaillent à Monaco. Environ 8 salariés sur 10 vivent donc en France, soit près de 43 700 personnes. Nice représente la première commune de résidence avec 25,5 % de la population salariée du privé qui résident dans la capitale azuréenne, ce qui représente près de 13 900 travailleurs. Menton rassemble, elle, 12,2 % des salariés de Monaco, soit 6 654 personnes et arrive en deuxième position.

Viennent ensuite les communes limitrophes de Beausoleil et Roquebrune-Cap-Martin, qui regroupent respectivement 10,6 % et 7,8 % des employés. La ville italienne de Vintimille et ses 2 300 salariés devance les deux autres communes limitrophes (Cap-d’Ail et La Turbie).

Le nombre de salariés habitant à Beausoleil recule

Sur les dernières années, la population salariée du secteur privé s’est progressivement éloignée de son lieu de travail monégasque. En effet, la proportion de salariés habitant à Monaco n’a cessé de diminuer, passant de 13,4 % en 2017 à 11,0 % en 2022. La part de résidents des communes limitrophes s’est elle aussi repliée : ils étaient 25,5 % dans ce cas en 2017 contre 23 % cinq ans plus tard.

Dans le même temps, de plus en plus de salariés sont domiciliés dans les Alpes-Maritimes hors communes limitrophes (52,4 % en 2017 et 56,6 % en 2022) et au-delà des Alpes-Maritimes, y compris en Italie (respectivement 8,8 % et 9,4 % en 2017 et 2022).

En 2022, six villes des Alpes-Maritimes comptent au minimum 100 salariés du secteur privé de Monaco en plus par rapport à 2017, Nice en tête. Les travailleurs domiciliés à Nice sont 2 676 de plus en 2022 qu’en 2017. Le nombre de salariés habitant à Menton a lui aussi augmenté de près de 900 personnes.

Trois villes italiennes gagnent plus de 100 salariés du secteur privé : Vintimille, Bordighera et Sanremo.

En revanche, outre les 558 salariés de moins résidant à Monaco, la période 2017-2022 a aussi vu le recul du nombre de salariés habitant à Beausoleil, avec 172 de moins.