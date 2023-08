Hôtellerie-restauration : 400 jobs à saisir en lien avec Courchevel le 31 août au Fairmont Monte-Carlo

Chaque hiver, de nombreux établissements de l’hôtellerie et de la restauration de la Côte d’Azur font le déplacement à Courchevel où est organisé un salon de l’emploi. "C’est pour la saison estivale, rappelle Corinne Secco, directrice de Courchevel emploi, un service de la mairie qui facilite la rencontre entre offre et demande. On l’organise au mois de février, en pleine saison chez nous. Cela facilite la tâche aux saisonniers qui peuvent rencontrer les employeurs d’été."

Mais cette fois, c’est l’inverse. Et c’est une première à Monaco. Après un essai à Saint-Tropez l’an passé, 16 institutions savoyardes seront au Fairmont Monte-Carlo le 31 août pour un salon de l’emploi organisé en partenariat avec l’établissement monégasque. "On voulait l’effet miroir pour présenter les offres d’hiver dans le Sud", poursuit Corinne Secco.

Des niveaux de prestation similaires à Monaco

Plusieurs raisons ont poussé les employeurs à adopter ce fonctionnement. D’abord, pour pallier les difficultés à recruter. "Ce n’est pas facile dans tous les domaines et encore plus en saisonnier dans l’hôtellerie et la restauration."

Ensuite, et c’est l’une des principales raisons de la présence des recruteurs en Principauté, pour attirer une main-d’œuvre saisonnière de qualité.

Si le rendez-vous est aujourd’hui un partenariat officiel avec le Fairmont Monte-Carlo, ses organisateurs n’excluent pas de le pérenniser dans les années à venir. Et plus largement à Monaco. "Le but est de se développer avec la Principauté dans son entièreté. Pourquoi pas avec d’autres établissements. L’idée c’est de faciliter l’emploi des saisonniers. De les stabiliser pour, pourquoi pas, avoir un contrat à l’année à l’avenir avec des mises à disposition dans différents hôtels hiver et été."

Le chiffre : 400 C’est le nombre d’offres qui seront proposées le 31 août au Fairmont Monte-Carlo lors du salon de l’emploi. Sur les 5 000 saisonniers, moniteurs compris, présents à Courchevel l’hiver. "D‘autres offres vont arriver au cours de l’automne, tient à rassurer Corinne Secco. C’est encore tôt." Quant aux postes recherchés, ils concernent tout le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. "Cela va de Spa manager à réceptionniste, du personnel d’étage au service. Du personnel de cuisine, des agents d’entretien. Il peut aussi y avoir de l’animation ou de la petite enfance."