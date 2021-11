DuoDay, une journée pour favoriser l’inclusion

Zsuzsanna, qui a récemment perdu la vue, est sans emploi depuis 3 ans. "Au bout d’un certain temps on finit par croire qu’on a moins de valeur". La jeune femme était accueillie à Nice-Matin, hier, dans le cadre du DuoDay. Une initiative, lancée par le ministère du Travail pour permettre l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, dans le cadre de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées du 15 au 21 novembre. Le principe, favoriser, pendant une journée, l’accueil d’une personne handicapée au sein d’une entreprise, lui permettre d’observer le travail d’un collaborateur et de participer à ses tâches quotidiennes.

Ce jeudi, ZSuzsanna a rejoint pour la journée le service des ressources humaines de Nice-Matin, Kataryna la régie publicitaire et Clément le service iconographie.

"Depuis 2019, j’ai déposé cent candidatures"

Clément, Niçois de 25 ans, est titulaire d’un BEP gestion des administrations depuis 2016. Depuis, il a effectué des stages dans les services documentation de certaines collectivités et d’une entreprise monégasque mais n’a pas eu la chance de se voir proposer un emploi.

"Depuis 2019, j’ai déposé cent candidatures" calcule le jeune homme. Actes de candidature qui se sont tous soldés par un refus.

Clément est atteint de dyspraxie, un trouble du développement moteur qui affecte la coordination des mouvements. Un handicap invisible qui l’empêche d’écrire avec un stylo ou de taper sur un clavier d’ordinateur. "Pour cela j’utilise un logiciel vocal". Son handicap ne lui permet pas d’emprunter seul un escalator, ni un escalier en cas d’affluence.

"Ça me redonne de l’espoir"

"Beaucoup d’employeurs se disent prêts à accueillir des personnes handicapées mais il s’agit surtout de communication car dans les faits beaucoup d’entreprises ou d’administration ne sont pas adaptées. Certains ne comprennent pas mon handicap. Je me suis aussi rendu compte que ça faisait peur aux employeurs. Et avec le Covid, peu de postes sont à pourvoir dans l’administration".

Le DuoDay "me donne l’occasion de renouer avec le monde de l’entreprise. Ça libère l’esprit aussi, plutôt que de rester à la maison ou de me balader. Et ça me redonne de l’espoir." L’espoir de pouvoir un jour trouver un emploi qui lui corresponde et lui permette de vivre du fruit de son travail.