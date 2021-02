Dans la Roya, comment préserver l’emploi pour éviter l’exode?

Malheureusement, les candidats ne se bousculent pas au portillon comme le regrette Sophie Cottalorda, responsable de l’entreprise tendasque de BTP Pierre Guido. "Notre carnet de commandes est plein et nous continuons à avoir du travail. Cependant, il est compliqué de faire venir des employés qualifiés, et cela, même avant la tempête Alex. Par exemple, ça fait un an et demi que je suis à la recherche d’un maçon. » La main-d’œuvre étrangère (portugais, espagnol…) a déserté la Roya et les salariés en poste doivent s’adapter au problème quotidien de mobilité. « Certains chantiers se déroulent à Breil et les ouvriers prennent le convoi de 6 h 45. L’amplitude horaire est plus importante et le travail plus compliqué."

L’accessibilité, un enjeu majeur

Autre secteur qui peine à recruter : le médico-social. Ainsi, les Ehpad de Breil et de Tende cherchent désespérément des infirmières, des aides-soignants et des agents des services hospitaliers. « Le CHU propose des logements et nous essayons de rendre ce métier attractif. Mais cela ne suffit pas…», avertit Pascal Carboni, membre de l’association (CSVCVR) et secrétaire général adjoint FO du CHU. L’habitant souligne la nécessité de rendre le territoire attractif dans son ensemble. « Par exemple, attirer les travailleurs c’est aussi leur permettre de faire garder leurs enfants. Pour cela, il faut se battre pour maintenir les classes ouvertes. La reprise de l’emploi dans la vallée doit être réfléchie à tous les niveaux."