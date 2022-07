Comment la Principauté veut garder ses jeunes talents sur son territoire

La phrase

“Il n’y a pas que les emplois spécialisés et les hautes études, il y a aussi des formations professionnelles avec des emplois qu’à une époque on considérait peut-être comme moins nobles, mais qui offrent aujourd’hui de nombreuses possibilités de créations d’entreprises, je pense notamment aux métiers du bâtiment, on oublie aussi de valoriser ces emplois manuels.”

Christophe Robino, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé