Cap-d’Ail recrute 18 agents non titulaires pour cet été

La commune de Cap-d’Ail va, dès le mois de mars, procéder au recrutement de 18 agents saisonniers pour mener à bien ses missions de service public cet été. Lors du dernier conseil municipal, le maire, Xavier Beck, s’est réjoui que, cette année encore, "la commune bénéficie d’un renfort de cinq CRS afin de sécuriser les plages et la commune pendant la saison estivale".

Malgré ce renfort, la ville a besoin de consolider ses équipes dans les domaines suivants: la surveillance des plages, les services techniques, des espaces verts et du bord de mer, la police municipale, les centres de loisirs et le service d’état civil.

La durée de la mission ne dépassera pas les six mois, les agents recrutés sont des personnes exclusivement non titulaires, c’est-à-dire des agents publics qui ne sont ni fonctionnaires territoriaux, ni d’Etat. Le recrutement s’effectue sans concours et n’entraîne pas leur titularisation.

Les CV et la lettre de motivation sont à envoyer directement à la mairie, auprès de monsieur le maire, 62 avenue du 3 septembre à Cap-d’Ail.