La colère des salariés du Carlton à Cannes, mécontents de leurs conditions de travail

Lors de l’inauguration en grande pompe de l’hôtel rénové en mars, le maire de Cannes David Lisnard avait déclaré: "Le Carlton, c’est un peu notre tour Eiffel."

Mais pour les salariés de cet établissement mythique, désormais propriété Qatarie du groupe Katara Hospitality, il s’apparente plutôt à la tour infernale.

Samedi dernier à l’appel de l’intersyndicale CGT-FO-CFE/CGC, une partie du personnel a d’ailleurs fait grève pour manifester devant ce fleuron touristique de la Croisette, ce qui fait tache en pleine saison estivale.

Mais pour les intéressés, plus question de cacher la poussière sous le tapis, malgré les 350 millions d’euros investis, un chantier de sept ans, et deux ans et demi de fermeture.

Certes, le Carlton aux deux ailes Belle Époque prolongées à l’identique dispose désormais d’un jardin intérieur méditerranéen avec piscine, pour 369 chambres dont une centaine de suites et 57 résidences.

"Tout ça, c’est du tape-à-l’œil!"

"Mais tout ça, c’est du tape-à-l’œil, sans réelle qualité, et surtout, ce n’est pas fonctionnel, dénonce Ange Romiti, délégué CGT.

Nous, on s’est battu pendant quinze ans pour obtenir des travaux, on nous annonce 350 Me investis, mais en réalité, on se demande bien où ils sont passés. Le résultat ne reflète pas du tout les sommes colossales engagées par l’État du Qatar!"

Le problème serait d’abord dans la nouvelle organisation de l’espace, qui offre aux clients ce qu’il sacrifie aux employés.

"Certes, les chambres sont plus grandes, et il y a un beau jardin, mais on a enterré les salariés! Les locaux du personnel, autrefois répartis dans les étages, ont été regroupés au sous-sol, sans lumière naturelle, et sont beaucoup plus petits qu’avant, il n’y a plus rien pour stocker le matériel, pointe le syndicaliste.

Cela ne permet pas d’assurer un service à la hauteur des tarifs pratiqués, d’autant plus qu’ils sont très élevés."

À ces contraintes d’exiguïté, s’ajouteraient des pannes d’ascenseur, de lumière et même de climatisation. Du matériel neuf mais "bas de gamme" serait déjà défectueux, notamment en cuisine. Jusqu’aux odeurs nauséabondes et remontées d’eau usées depuis le sous-sol!

La réprimande, plutôt que le dialogue

Sur le plan social également, l’intersyndicale estime que le compte n’y est pas. Avec près de 300 CDD saisonniers qui veulent savoir à quelle sauce ils vont être mangés, alors que 70 CDI ont été promis. "Quand, on ne sait toujours pas. En attendant, ce sont des employés précaires qui ont besoin de planifier leur saison d’hiver."

Enfin, les représentants du personnel se plaignent d’un manque de dialogue avec la nouvelle direction.

"Entre elle et nous, le ton s’est considérablement durci. Non seulement les problèmes de fond ne sont pas réglés, mais en plus, elle a recours à la réprimande et au sermon, pour régler des problèmes dont nous ne sommes pas responsables."

Les syndicats réclament donc de nouveaux travaux pour corriger l’existant, et des réponses sociales avec un cahier des charges.

Contactée par nos soins, la direction, elle, s’emmure dans le silence...