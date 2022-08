"Aventuriers" de la ville, qui sont les cordistes de Monaco ?

On les voit descendre le long de la façade d’un immeuble de grande hauteur comme la tour Odéon, sur le pilier d’une arche du Stade Louis-II, cheminer dans les espaces interdits de la paroi du Musée océanographique ou du Lycée technique et hôtelier. Les cordistes de la société Techni-Travaux - dont le siège est situé à la bien trouvée Eden Tower du boulevard de Belgique - n’en finissent pas de travailler sur toutes les parois où personne ne va.

Un mur en ciment à gratter et rénover ? Des joints à refaire ? Des vitres à nettoyer ? La peinture de corniches à reprendre ? Les cordistes savent tout faire ; à commencer par la maîtrise de l’escalade leur permettant d’accéder partout où, pour les autres, c’est tout simplement impossible.

"Un métier comme les autres"

Bien que leur activité soit surprenante, pour ne pas dire étourdissante parfois, Nicolas Flory, exercé à la pratique de l’escalade depuis longtemps et directeur de la société Techni-Travaux depuis sa création en 1995, affirme : « C’est une activité comme une autre qui n’est pas considérée comme un “métier à risques” ».

Casqués, munis d’un baudrier et de deux cordes pour une sécurité optimale, les acrobates du bâtiment sont tous aguerris aux conditions de travail particulières. Certains touchent à tout, d’autres sont spécialisés en zinguerie, plomberie, peinture ou maçonnerie.

Des formations spécifiques

Mais leur compétence commune, c’est de n’avoir pas froid aux yeux quand ils sont perchés jusqu’à plus de cent mètres du sol. Certains viennent de l’escalade (comme Zoé Blanc, lire ci-dessous), d’autres de l’alpinisme. D’autres encore sont des sportifs de haut niveau reconvertis (comme Antoine Derrstroff, lire ci-dessous).

Les cordistes complètent cette compétence initiale à une formation spécifique. La formation de cordiste IRATA (International Rope Access Trade Association) dure six jours et permet d’obtenir une carte professionnelle et un certificat reconnu. Existe également un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP). Mais « le plus complet, c’est le CATC qui permet, en plus des fondamentaux liés à la sécurité, de maîtriser les connaissances générales sur l’ensemble des métiers du bâtiment », souligne Nicolas Flory. La Certification Professionnelle d’Agent Technique Cordiste est une formation qui peut durer plusieurs mois en fonction du profil et de l’expérience des stagiaires.

Un métier qui ne connaît pas la crise

Si l’on associe souvent les travaux acrobatiques aux tours de grande hauteur, le métier a un champ bien plus large. Une bâtisse ancienne à bichonner ou une falaise à consolider, les cordistes sont là pour œuvrer. C’est pourquoi Monaco et plus largement les Alpes-Maritimes sollicitent régulièrement leurs savoir-faire. « Des dix plus grosses sociétés françaises, trois sont dans la région », lance Nicolas Flory.

Autre atout intéressant : la logique économique. « Les syndics d’immeubles le savent : il est bien moins onéreux de faire appel à des cordistes plutôt que d’installer un échafaudage. » Pour des travaux de petites ou moyennes importances (pas question de refaire un ravalement complet bien sûr), les travaux acrobatiques sont donc le meilleur choix.

Il faut juste conseiller aux résidents de tirer leurs rideaux s’ils veulent garder toute leur intimité…