Amazonico débarque cet été à Monaco, 193 postes sont à pourvoir avec la SBM

Un projet "absolument fantastique", dixit Nicolas Defremont, global director of operations à D.ream International (groupe qui possède les marques comme Coya, Zuma et, entre autres, Amazonico).

Hier, les candidats se sont succédé face aux représentants du nouveau concept qui ouvrira ses portes sur le toit du Café de Paris l’été prochain. Lesquels sont à la recherche de 193 employés à recruter. "Amazonico c’est un concept très complet, à 360 degrés avec différents “départements”, presque comme un petit hôtel. Nous avons le département du bar avec tous les métiers tels que mixologiste, barman, chef barman, etc. Les métiers de service, divisés en trois sous-départements avec le restaurant pour un côté plus raffiné, le lounge plus festif et le club avec le speakeasy [à l’origine, un bar "caché" inspiré des bars clandestins américains nés à l’époque de la prohibition, ndlr]. En cuisine, on cherchera différents profils et qualités", détaille Nicolas Defremont.

Tous les types de profils sont les bienvenus, du débutant au plus expert. "Notre philosophie interne est de pouvoir trouver des jeunes motivés et passionnés. S’ils n’ont pas d’expérience ce n’est pas grave, du moment qu’ils ont l’attitude et l’envie de faire. À nous de les faire grandir et évoluer."

Ceux à la recherche d’un emploi plus pérenne qu’une embauche saisonnière sont aussi les bienvenus, puisque l’établissement restera ouvert toute l’année. Si vous avez des envies d’international, c’est peut-être la bonne porte à laquelle taper. "Nous avons également des établissements à Londres, Dubaï et nous venons de signer à Miami il y a un mois. L’idée, dans le futur, est de créer un cycle de formation pour les jeunes qui leur permettrait de voyager dans tous les établissements Amazonico pour se former, progresser et voir le monde. Un tremplin vers l’international."