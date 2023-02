Accueil, sécurité, restauration, hôtellerie, voiturier... 900 postes à pourvoir d’urgence à la SBM Monte-Carlo

La Société des Bains de Mer (SBM) organise sa deuxième journée de recrutement, après celle d’octobre, le mercredi 1er mars au One Monte Carlo de 9 h à 19 h.

Suite à la première session, une centaine de promesses d’embauches pour des postes saisonniers ont été déclenchées ainsi que plusieurs postes à l’année. Cette fois-ci, ce ne sont pas seulement les métiers de l’hébergement et la restauration qui sont visés.

Il y a une ouverture à d’autres activités du Resort (balnéaire, technique, fitness, sécurité/sûreté, réservations centralisées…) et également au secteur de l’évènementiel. Tous les postes en hôtellerie/restauration en salle comme en cuisine et métiers de l’hébergement, etc... sont évidemment également concernés.

Le déroulé de la journée

Comme à chaque session, les entretiens sont réalisés dans un premier temps par l’équipe des Ressources Humaines. Ensuite, les managers des différents services vont venir pour recevoir les candidats.

Une présentation du groupe Monte-Carlo SBM aura lieu pour les candidats chaque heure, dès 10 h, dans l’auditorium du One Monte-Carlo.

Les postulants intéressés par cette présentation pourront s’y rendre à la session suivante avant ou après leur entretien.

Les postes à pourvoir

Pour cette session, environ 900 postes sont à pourvoir. Voici la liste des postes où la SBM recherche des employés :

- Cuisine / Pâtisserie

- Métiers en salle / service

- Officier, plongeur

- Économe Caviste

- Réceptionniste

- Barman/barmaid

- Hôte(sse) d’accueil restauration

- Technicien de maintenance

- Linger(e)

- Coordinateur(rice) évènementiel

- Conseiller clientèle réservation (réservation centralisée)

- Agents d’accueil et de contrôle et surveillants aux entrées (sûreté)

- Agent de sécurité incendie - Bien-être et balnéaire: spa praticien (ne), plagiste, maître-nageur Sauveteur, Surveillant de baignade

- Voiturier