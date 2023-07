"Un potentiel d’intégration de femmes dans des domaines jusqu’alors réservés aux hommes"

Le président du syndicat professionnel du travail temporaire monégasque Renaud Durand s'attarde sur l'attractivité de l'intérim en Principauté, l'évolution du secteur de la restauration et la part dominante des hommes dans le travail temporaire.

Globalement, pensez-vous que l’intérim attire toujours autant ? Est-ce que le secteur est en train de changer vis-à-vis des attentes des salariés ?

L’intérim n’attire pas moins que le passé, et nous répondons toujours à une double demande. Tout d’abord une partie des candidats qui utilisent l’intérim comme tremplin vers l’emploi en CDI.Ensuite nous travaillons avec ceux qui veulent faire évoluer leurs compétences et tracer une trajectoire professionnelle en réalisant diverses missions qui viennent enrichir leurs connaissances. Dans ce cadre, nous formons régulièrement nos intérimaires en leur faisant par exemple passer des habilitations, des permis et certifications dont les entreprises utilisatrices ont besoin en principauté.



Le secteur de l’hébergement et de la restauration est passé de 20,5 % en 2019 à 2,8 % en 2021 puis de nouveau à 20,8 % en 2022. Est-ce qu’il est de nouveau attractif post-pandémie ? Et pourquoi ce retour alors qu’on tendait à dire qu’il n’attirait plus grand monde à cause de ses exigences ?

Bon nombre d’employeurs ont réalisé que le secteur manquait d’attractivité et ont rapidement travaillé le sujet. Certaines organisations ont évolué pour limiter les contraintes des postes et les salaires ont évolué à la hausse pour la majorité des établissements désireux de recruter du personnel motivé. Ce secteur d’activité a aussi vu de nombreuses reconversions professionnelles se faire. S’il est vrai que certains salariés ne sont pas revenus sur leurs postes d’avant Covid, d’autres ont saisi l’opportunité de venir découvrir des métiers aux conditions plus attractives. Il y a même eu de belles passerelles ouvertes entre certains ouvriers de la construction ou de l’industrie qui ont tenté leur chance avec succès dans la restauration…



La part d’homme sur le marché de l’intérim est d’environ 80 % en 2022. Comment l’expliquer ? Est-ce que cela est dû au fait que le secteur le plus sollicité en intérim à Monaco soit la construction ?

Effectivement, plus d’un intérimaire sur 2 travaille dans la construction à Monaco. C’est un secteur qui, dans la grande majorité des postes, implique une résistance physique élevée, particulièrement dans le gros œuvre. Cependant, nous voyons de plus en plus de femmes choisir de se former aux métiers qualifiés du BTP et intégrer les entreprises utilisatrices post-formation. Pour exemple, une reconversion de deux intérimaires dans l’électricité et la fibre optique. Cette tendance va forcément s’accélérer au regard des pénuries de main-d’œuvre dans de nombreux métiers à dominante masculine. C’est le cas dans les métiers du second œuvre comme l’électricité et la peinture, mais également dans les métiers du transport ou de l’informatique. L’intérim représente donc un potentiel intéressant de reconversion et d’intégration de femmes dans des domaines jusqu’alors plutôt réservés aux hommes.