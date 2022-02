250 postes à pourvoir dès que possible à la SBM, le recrutement continue à Monaco

La Société des Bains de Mer avait organisé deux jours de recrutement en décembre; elle a réitéré samedi en vue de la saison à venir.

L’objectif était, samedi, d’offrir entre 200 et 250 postes. "En décembre, il y avait beaucoup d’incertitudes, avec des tensions sanitaires réelles, souligne Sophie Vincent, directrice des Ressources humaines du Groupe SBM depuis le 15 novembre dernier. Aujourd’hui, le climat est un peu plus serein. Pour la première fois, nous avons choisi le samedi pour capter potentiellement des étudiants qui travaillent durant les jours ouvrés."

Et s’il n’y avait pas foule au Monte-Carlo One pour cette nouvelle vague de recrutement, c’était l’opportunité pour les candidats de se présenter. "Nous avons accueilli quelque 150 personnes depuis ce matin", notait Sophie Vincent en début d’après-midi. Ceux qui voudraient postuler peuvent encore envoyer des candidatures spontanées.

"Le recrutement pour la saison va continuer et ce d’autant que nous cherchons des extras au cours de l’année", précise Sophie Vincent. Les candidats peuvent donc encore postuler et envoyer un mail à recrutement@sbm.mc.

La société des Bains de Mer cherche de nombreux profils: tous les métiers de l’hôtellerie et de la restauration, du bien-être pour les spas, des loisirs avec des maîtres-nageurs et des animateurs titulaires du BAFA, mais aussi des voituriers, du personnel pour les room services, le house keeping, etc.

Reconstituer un vivier après la crise sanitaire

La covid a bouleversé le contexte social: de nombreux salariés se tournent vers d’autres métiers que ceux de l’hôtellerie et de la restauration jugés difficiles et contraignants. Au total, sept cents saisonniers sont recrutés entre avril et octobre. "Il faut reconstituer un vivier plus solide", explique Sophie Vincent.

Les métiers sont très divers et peuvent offrir des opportunités de carrière. "C’est une très belle maison en termes de formation, tient à préciser Sophie Vincent. Ces métiers peuvent être des ascenseurs sociaux. On va chercher un savoir être, une motivation, une envie d’apprendre au-delà du diplôme." La DRH souligne également que "les salaires sont avantageux et les possibilités d’évoluer importantes."

Avec ses 3.600 salariés répartis dans quatre hôtels, trente points de restauration, les casinos et les spas, les profils peuvent facilement correspondre aux attentes de l’entreprise. « Nous avons rencontré des candidats très intéressants. Le manque de personnel se fait surtout ressentir en cuisine. Les jeunes se détournent beaucoup de ce secteur car la restauration est très exigeante effectivement. Nous restons inquiets car les candidats manquent. L’école hôtelière fait d’ailleurs le même constat.

Nous travaillons beaucoup avec les chefs pour être plus attractifs. Cette génération de chefs sait qu’il faut manager différemment.»

Il s’agit maintenant de convaincre les candidats potentiels…