"J’étais à six mois de la retraite. Là j’en prends 2 ans de plus": avec la réforme des retraites, une infirmière va devoir renoncer à certains de ses projets

"Je pensais partir à la retraite à 55 ans, c’était tout tracé", résume Axelle, 59 ans et demi, infirmière à l’hôpital public.

"En 2011, on a demandé à tous les infirmiers de choisir entre rester en catégorie B avec des augmentations de salaires minimalistes et partir à 55 ans, ou alors de passer en catégorie A, sédentaire, avec aucune reconnaissance de la pénibilité, des changements d’horaire, ni des heures de nuit, mais avec la reconnaissance d’une formation universitaire et donc d’être mieux payé. En échange de quoi on partait à la retraite 60 ans. C’est le choix que j’ai finalement fait. On s’est aperçu ensuite qu’on nous supprimait nos trimestres de bonification (on gagnait un an de cotisation tous les 10 ans). Au total j’ai perdu 7 ans et demi. J’ai 59 ans et demi. Avant la réforme, j’étais donc à six mois de la retraite. Là, finalement, j’en prends pour deux ans en plus. Je partirai à 62 ans" détaille-t-elle.

"Je me suis effondrée"

"Quand j’ai trouvé l’information, c’était courant mai, et j’ai eu du mal, j’ai même été jusqu’à écrire au ministère, je me suis effondrée", se souvient Axelle, propriétaire d’un monument historique, un petit château du XIVe siècle dans les environs de Clermont-Ferrand qu’elle restaure elle-même.

"Physiquement c’est très compliqué. Je comptais me consacrer à ce projet. Aujourd’hui je suis en train de me demander s’il ne faut que je le revende. Ça m’arrache le cœur mais je vieillis. Ma planche de salut, de sauvegarde, c’est la retraite progressive. En théorie, je dois y avoir droit, mais tous les décrets ne sont pas passés".