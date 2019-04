WhiteCard : 243 millions de personnes au courant

Peace and Sport et la Stelios Philanthropic Foundation viennent de dévoiler les résultats de la 6e édition de l’opération « April6 ». Le prince Albert II était là, ainsi qu’Isabelle Bonnal, directrice de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et des

« Champions de la paix » affiliés Peace and Sport.

Pour mémoire, chaque 6 avril, une mobilisation mondiale célèbre la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix (IDSDP). Cette année, les célébrations ont débuté le 19 mars, à Chypre, avec un match de foot opposant Nea Salamina et Mağusa Türk Gücü, afin de favoriser le dialogue et la coopération entre les communautés chypriotes grecques et chypriotes turques.

« Nous sommes heureux d’avoir collaboré avec Peace and Sport à cet événement historique, s’est réjoui Sir Stelios Haji-Ioannou, Fondateur de la Stelios Philanthropic Foundation. Nous croyons que le sport peut rassembler les gens. »

Joël Bouzou, le président et fondateur de Peace and Sport, a ensuite présenté les premiers résultats de la mobilisation du 6 avril et la campagne digitale #WhiteCard : « Cette année encore, tant de pays se sont réunis pour promouvoir la paix par le sport. Plus que jamais, il est nécessaire de développer des initiatives qui promeuvent les valeurs de fair-play, de respect mutuel, d’engagement civique et d’esprit d’équipe. »

Jusqu’à présent, cette année, 1 130 projets sont enregistrés sur www.april6.org, dans 109 pays. La plate-forme recensera encore plus de projets jusqu’à sa fermeture le 19 avril.

Depuis la première édition, la plate-forme a reçu 3 240 projets dans 182 pays.

Quant à la campagne digitale #WhiteCard, sur les six éditions, elle a déjà atteint 243 millions de personnes sur les médias sociaux. L’AS Monaco Football et l’AS Monaco Basket ont d’ailleurs participé à cette campagne fédératrice.