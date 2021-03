Voici pourquoi l'Université de Nice n'ouvrira pas plus de place pour les étudiants qui veulent devenir prof d'EPS

Le recteur et le président de l’Université expliquent conjointement pourquoi ils n’ouvriront pas plus de places en master de Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation (MEEF).

Depuis plusieurs semaines les étudiants en troisième année de licence Éducation et Motricité multiplient les manifestations à Nice et à Toulon. Ils réclament l’ouverture d’une seconde classe de master MEEF (Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et de la Formation). Car pour l’heure, alors qu’ils sont près de 180 inscrits en licence sur les deux campus, seulement une trentaine d’entre eux pourra poursuivre l’an prochain dans cette voie professionnalisante qui mène au métier de professeur d’EPS. Le recteur d’Académie, Richard Laganier, et le président de l’Université Côte d’Azur, Jeanick Brisswalter, s’y refusent et s’en expliquent. Sélectivité avant tout nationale "En réalité la situation n’a pas bougé depuis la création de la filière MEEF la capacité d’accueil est restée la même : 30 places", souligne le recteur qui rappelle, qu’en revanche, le nombre de places au concours national qui conclut cette formation lui n’a cessé de diminuer ces dernières années. "Après avoir culminé à 820 en 2016, le nombre de postes ouverts en 2021 est de 670." Or tous les étudiants de STAPS qui veulent devenir enseignants certifiés d’éducation physique et sportive vont devoir en passer par ce concours national. Qu’ils soient inscrits à Nice, à Toulon, ou dans n’importe quelle fac de sports en France. "C’est la question de la sélectivité qui est abordée ici", reconnaît le président de l’université. Et ouvrir une seconde classe master ne ferait en quelque sorte que retarder l’échéance. "Nous devons gérer les flux et créer davantage de passerelles pour que ces étudiants puissent s’orienter vers d’autres formations et d’autres métiers", poursuit Jeanick Brisswalter. Certaines existent déjà: "Il y a d’autres masters et des débouchés dans le premier degré où nous avons 150 postes d’enseignants à pourvoir", insiste Richard Laganier. Sauf que la plupart de ces étudiants de licences rêvent tous de devenir profs d’EPS. Mais pour les instances académiques et universitaires il est hors de question d’entretenir artificiellement ce rêve: "Notre priorité c’est d’offrir une formation de qualité et c’est d’ailleurs le cas à Nice notamment grâce au stage de professionnalisation rémunéré dont bénéficient tous les étudiants, mais c’est aussi de faire en sorte que cette formation corresponde aux débouchés professionnels existants." "Créer plus de places, ce serait envoyer ces étudiants au casse-pipe", résume le recteur.

Offre numérique ...