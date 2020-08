Vacances apprenantes, ateliers professionnels, théâtre... Comment s'est passé l'été au lycée Paul-Valéry de Menton

"Créer une communauté éducative autour des élèves": questions à Richard Laganier, recteur de l’académie de Nice

Des « vacances apprenantes », pourquoi ?

Notre objectif était d’accompagner un certain nombre d’élèves, et notamment ceux qui ont connu le plus de difficultés pendant la période de confinement, pendant les vacances scolaires. Nous avons imaginé toute une série de dispositifs, comme l’« Été du pro » dont l’objectif associé est de combiner des activités comme le sport, la découverte du patrimoine, des activités artistiques et culturelles et travailler en même temps sur un certain nombre de fondamentaux.

Garder un lien avec des activités artistiques et sportives, c’est important même dans le cadre d’un lycée professionnel où la formation se veut très pratique ?

Développer les activités physiques et l’éducation artistique et culturelle fait partie des grandes priorités de la rentrée. Ce sont des activités qui permettent de créer une communauté éducative et un projet autour des élèves en impliquant les professeurs et des intervenants extérieurs. C’est extrêmement motivant et valorisant pour eux, ce qui est essentiel pour la réussite. C’est évidemment le cas dans les lycées professionnels pour lesquels la motivation des élèves réside souvent dans la pratique de leur futur métier. Avec le confinement, cette motivation a été sérieusement mise à mal.

Quelle est la particularité du lycée Paul-Valéry ?

Le lycée Paul-Valéry accueille un certain nombre d’élèves en situation de handicap autour desquelles l’équipe pédagogique est déjà extrêmement mobilisée. L’établissement a été l’un des tout premiers à répondre à ce premier « Été du pro ». Menton est un bel exemple de ce qu’un certain nombre de lycées professionnels ont proposé à l’échelle de l’académie pour remotiver les élèves, consolider les acquis de façon à bien les préparer pour la rentrée. On sait pertinemment que la période de confinement comme celle que nous avons vécue crée des écarts, des inégalités et des difficultés d’apprentissage. Il faut par tous les moyens se mobiliser collectivement.

Ce dispositif est-il amené à se poursuivre ?

À partir de la rentrée nous allons poursuivre nos efforts et nous avons demandé à tous les établissements de se mobiliser. Nous avons apporté des moyens en heures supplémentaires afin de proposer différentes formes de soutien pendant la période de rentrée et jusqu’aux vacances de la Toussaint.