Suppression des notes en CE1, libération de la parole, lutte contre le harcèlement... Comment la Principauté de Monaco veut favoriser le bien-être à l'école

C’est imminent. Ce lundi matin, une semaine après leurs camarades français, 5.657 élèves reprendront le chemin de l’école en Principauté, dont 4.314 rien que dans le public. Un moment toujours partagé, selon les personnalités et la tranche d’âge. Tantôt euphorique, tantôt intimidant, voire stressant.

Dans la continuité de ses engagements formulés l’an passé, la Direction de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a fait du bien-être en classe une "priorité absolue". Tant pour les élèves que pour les personnels enseignants et non-enseignants. "Poursuivre une scolarité sereine, respectueuse de la personnalité de chacun et dans l’acceptation de tous est, pour ma Direction, un devoir", a martelé lors d’une conférence de presse Isabelle Bonnal, contrôleur général chargée de la DENJS, listant point par point les mesures et directions prises en ce sens.

En améliorant à chaque rentrée les conditions d’apprentissage, la Principauté vise ainsi le maintien d’un système éducatif d’excellence, pour lequel les taux de réussite parlent: 98,89% au baccalauréat, 98,74% au brevet des collèges et 98% pour le brevet de technicien supérieur.

Aperçu, non exhaustif, des mesures et actions mises en place pour favoriser le bien-être.

La rentrée scolaire, un moment toujours empreint d'émotions pour les enfants et les parents. Photo archives Cyril Dodergny.

Première chose, le cadre de vie et d’apprentissage en Principauté est régulièrement rénové ou remis aux normes, une tâche incombant au service de maintenance des bâtiments publics. "Cela passe également par le développement pertinent et adapté des compétences, soutient Isabelle Bonnal. Mais aussi par de nombreuses actions de formations à l’attention des élèves et des équipes pédagogiques."

Des évaluations nationales en CE2

Dès mai 2024, au terme de l’année de CE2, les écoliers monégasques seront soumis à une évaluation nationale en mathématiques et français. Objectif affiché: détecter des compétences déficitaires chez des élèves afin de leur proposer des mesures d’accompagnement individualisées dès les premières semaines de rentrée en CM1.

Suppression des notes en CE1

Expérimentée l’an passé en classes de CE1 et CE2 de deux écoles pilotes, l’évaluation sans notes chiffrées au profit de compétences va être déployée pour tous les CE1 du pays. "L’objectif principal était d’apprendre aux élèves à percevoir l’évaluation comme levier de progression dans leur apprentissage et non comme une finalité. Le bilan est positif, assure la DENJS. Le stress engendré par les évaluations a été considérablement réduit, au même titre que la comparaison parfois très négative entre élèves, en nette diminution, améliorant ainsi le climat de la classe."

Le test se poursuivra, néanmoins, dans les classes pilotes de CE2.

Le "vivre ensemble" introduit au bulletin

Lors de cette même expérimentation, l’évaluation des compétences sociales a été introduite dans le bulletin scolaire. Une initiative appréciée des parents élèves et des équipes pédagogiques, si bien qu’elle sera désormais effective cette année pour le cycle 2 (CP, CE1 et CE2).

Pour développer des outils au service de la construction de ces compétences, des formations, groupes de travail et un accompagnement personnalisé seront proposés aux enseignants concernés.

En maths, évaluation diagnostiquée

À la rentrée, les élèves de 6e bénéficieront d’une évaluation diagnostiquée en mathématiques, à l’instar de celle déjà pratiquée en français depuis quelques années. Les élèves, pour lesquels des fragilités auront été détectées, seront pris en charge en petits groupes, à raison d’une heure par semaine, pour consolider leurs compétences.

Une pièce de théâtre proposée aux 6e

L’entrée en 6e, une étape importante dans la scolarité. Souvent source d’interrogation et d’inquiétude avec davantage d’effectifs et de devoirs, des dédales de couloirs et plusieurs professeurs… Pour dédramatiser cette arrivée au collège, une pièce de théâtre de David Lescot, J’ai trop d’amis, sera jouée aux principaux intéressés le 7 novembre au Théâtre Princesse Grace. Molière du jeune public 2022 et pensé comme un "manuel de survie", le spectacle abordera l’épineuse question de la popularité chez une tranche d’âge soucieuse du paraître.

Des aménagements pour le baccalauréat

"Les épreuves de spécialité seront désormais programmées en juin et non plus en mars. Quant à l’épreuve du grand oral, elle sera légèrement modifiée puisque les cinq minutes initialement destinées au projet d’orientation de l’élève seront désormais consacrées aux savoirs acquis durant le lycée", a fait savoir Isabelle Bonnal.

L’épreuve anticipée de français en Première, elle, ne comportera plus que 16 textes à l’étude contre 20 auparavant.

Mieux accueillir la parole de l’ado

Repérer une souffrance psychologique pour intervenir précocement. Voilà un autre enjeu du bien-être à l’école.

Les Rencontres philosophiques de Monaco proposeront une journée de formation pour familiariser la communauté éducative à ce sujet avec des tableaux cliniques, annonciateurs ou révélateurs de troubles anxieux ou dépressifs. Des ateliers philosophiques seront aussi mis en place pour les 4e du collège Charles-III sur des problématiques qui les touchent.

Enfin, une résidence philosophique en établissement permettra aux enseignants d’échanger avec un philosophe sur les questions professionnelles qui les préoccupent.

Pour dédramatiser l’entrée en 6e, une pièce de théâtre renommée sera proposée aux arrivants de CM2. Photo archives Thibaut Parat.

Les violences identifiées sont à 76% verbales. Photo Archives Michaël Alési / Nice-Matin.