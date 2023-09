Une "leçon inaugurale" signée Caroline Hayek pour la rentrée au campus Science-Po de Menton

Chaque année, pour sa rentrée solennelle, Sciences Po Menton s’attache à inviter une figure d’autorité pour assurer une leçon inaugurale de haut vol. Lundi 4 septembre, c’est la journaliste franco-libanaise Caroline Hayek qui s’est ainsi présentée au pupitre. Elle qui a reçu le prestigieux prix Albert Londres en 2021 pour une série de reportages dans L’Orient-Le jour, quotidien francophone (et indépendant) libanais, après la double explosion au port de Beyrouth. Elle qui ne s’était pas franchement destinée au reportage, mais a su tirer de ses expériences en Syrie et au Liban de multiples enseignements… applicables dans la vie quotidienne et intellectuelle.

Tenir compte de l’Histoire

"Avant d’être la guerre des autres, ou pour les autres, la guerre au Liban était celle de plusieurs camps incapables de s’entendre sur un projet politique commun", glisse la journaliste. Ajoutant que pour sa génération, le souvenir reste très ancré. Malgré les non-dits. "J’ai grandi avec ces éléments sans m’y intéresser de près. Ce n’est que quelques décennies plus tard, quand j’ai commencé le métier de journaliste, que j’ai pris conscience que tout ce contexte, toute cette histoire – que je le veuille ou non – m’accompagne dans chacun de mes papiers."

Assumer sa subjectivité

Aux yeux de Caroline Hayek, la neutralité n’existe pas dans le journalisme. Et ce n’est pas un mal. "Il y a des faits, qu’on ne doit jamais trahir, mais il y a aussi tout le reste: notre vécu, notre vision du monde, notre écriture – qui implique une part de subjectivité. À mon sens, il est préférable de l’assumer. On vient tous de quelque part, on écrit de quelque part. Ce n’est pas une prison qui enferme, c’est un référent – que l’on peut déconstruire et reconstruire à souhait – et dont une partie continuera d’avoir un impact dans notre façon de voir le monde. On ne peut pas être neutre face à la guerre; ni hier au Liban, ni aujourd’hui en Ukraine. Mais on peut essayer d’être le plus honnête possible."

Défendre la nuance

Dans sa couverture des conflits, Caroline Hayek s’est posé bon nombre de questions relevant autant du journalisme que de la philosophie. Comment se situer à égale distance dans tous les récits? Comment raconter la vérité de l’un, sans insulter celle de l’autre? Ou encore: "Comment garder un regard critique, même face au drame et même quand l’émotion prend le dessus, sans jamais tomber dans un relativisme ou tout se vaut – ce qui veut dire que plus rien n’a de valeur?" Racontés un à un, les faits n’ont pas nécessairement de relief ou de sens, de son point de vue. Et seul le récit les met en lumière. "Une guerre ne peut être enfermée dans un récit unique. Ne renoncez jamais à la nuance, interrogez-vous constamment sur le récit que vous contribuez à écrire. Essayez de penser contre vous-mêmes, et contre vos certitudes", clame-t-elle à l’attention des étudiants. Soulignant que l’on reconnaît les régimes autoritaires et les dictatures à la négation de ces principes. "L’absence de nuance, c’est la mort de la pensée." De même, complète-t-elle, "plus un État autoritaire paraît normal, plus la propagande, la surveillance et la répression font rage."

Saisir les opportunités

"En 2014, je me suis lancée la tête la première dans l’écriture. Je n’avais pas vraiment d’expérience, mais j’étais prête à apprendre. J’ai saisi opportunité à L’Orient Le jour – qui fêtera ses cent ans l’an prochain. On m’a jetée dans le grand bain, en me confiant tout de suite le suivi de la guerre syrienne. Il était impossible de nous y rendre – au vu du passif entre le Liban et la Syrie, du positionnement historique du journal, du fait que nous n’avions pas les moyens matériels de nous rendre en zone rebelle", retrace Caroline Hayek. Glissant que la question s’est rapidement posée de savoir comment couvrir la guerre à distance. Réponse: depuis son bureau. Via le témoignage vibrant de ceux qui vivent le conflit au jour le jour.

Se remettre en question

"En 2016, cela faisait sept mois que je discutais virtuellement avec Ahmad. Il m’avait permis de constituer un réseau de sources prêtes à raconter leur calvaire en Syrie – à Damas et surtout Alep. À travers lui, j’ai pu m’entretenir avec des infirmiers, médecins, activistes, combattants, civils, qui survivaient et défiaient la mort au quotidien. Ils prenaient le temps de m’écrire quelques bribes de leur journée", pose la journaliste. Expliquant qu’un soir, son contact se décide à lui dire la vérité: quand elle l’avait joint la première fois, Ahmad pensait qu’elle travaillait pour les services secrets syriens. "Cette phrase, d’apparence anodine, reflétait la méfiance des individus ayant vécu toute leur vie dans un État policier, analyse après coup la journaliste. Elle me mettait aussi face à moi-même: je ne m’étais jamais vraiment posé la question de la portée de mon travail et de la façon dont les autres en percevaient la nature…"

Déconstruire les idées reçues

Quand elle traitait du conflit syrien, la reporter s’est rapidement rendu compte qu’une autre guerre faisait rage: celle de l’information. "Les puissances, les médias, les analystes livrent des récits multiples. Dans ce maelstrom se confondent mythes et réalités. Des théories farfelues ne s’appuyant sur aucun fait sont relayées, notamment sur les réseaux sociaux, et impactent la compréhension. Il a fallu déconstruire une à une les idées reçues. La propagande relayée par le régime est parvenue à instiller le doute chez certains esprits. Officiellement, le gouvernement n’aspire qu’à chasser les terroristes des quartiers est. Mais sur le terrain, l’armée syrienne – secondée par l’aviation russe – bombarde sans relâche écoles, hôpitaux, maternités, marchés, blocs résidentiels, pour écraser une fois pour toutes la rébellion", résume-t-elle.

Garder le cap

"À partir du moment où la recherche de la vérité est l’objectif, il faut s’attendre à des retours possibles de bâton. D’autant plus dans un pays où l’opacité est reine", concède Caroline Hayek à propos du Liban. Consciente que la crise financière, les pénuries, les restrictions bancaires, ainsi que le sentiment de combattre un moulin à vent, ont pu faire douter ses confrères du bien-fondé de leur mission. Interrogée sur ses propres doutes, la journaliste cite le début de "sa" crise libanaise, quand son salaire était de 80 euros par mois. Qu’il n’y avait plus d’électricité en plein hiver. "Au journal, nous sommes beaucoup à avoir une double nationalité, alors nous avons réfléchi au fait de partir. Mais on s’est accrochés; la situation s’est un peu améliorée pour nous et le métier refait sens. On ne pouvait pas abandonner."

Ne jamais perdre de vue l’espoir

Questionnée par une étudiante sur le message qu’elle souhaiterait adresser au peuple libanais, Caroline Hayek déclare que le pays vit un moment dramatique. "Ce qui me touche, c’est de voir autant de gens chercher à partir. Certains ont des moyens d’aller à l’étranger, mais je pense à celles et ceux qui sont en train d’embarquer dans les navires de la mort. Il y en a tous les jours. C’est un phénomène nouveau – depuis environ un mois et demi. Les Libanais ne partaient pas par cette voie." Alors que la crise s’aggrave, l’espoir de voir le pays changer est maigre. Mais la journaliste le sait: la population pourra compter sur la solidarité de sa diaspora. Et – même si elle n’apprécie pas le terme – sur une forme de résilience.