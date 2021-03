Une école parisienne d'hôtellerie et de restauration de luxe installe un campus sur la Côte d'Azur

Ici-Icare, une école qui propose un bachelor en management du luxe dans l’hôtellerie et la restauration, ouvre un campus à Antibes, dans les locaux de Thalazur, dès septembre.

Sébastien Clemente, ancien élève du cursus créé à Paris en 1984 et désormais président de ce nouveau campus Côte d’Azur, détaille les enjeux d’une installation au cœur de la French Riviera.

À quels métiers formez-vous vos étudiants ?

Nous les formons à tous les métiers en relationnel client dans les milieux de l’hôtellerie et de la restauration. À la sortie de l’école, ils peuvent très bien commencer comme simple serveur, par exemple. Mais nous leur apportons toutes les qualités nécessaires pour évoluer et aller le plus haut possible.

Quelles sont les qualités requises pour intégrer votre école ?

Nous recherchons des profils variés. Mais trois qualités sont indispensables : une attitude irréprochable, de la motivation et avoir le sourire.

Pourquoi la Côte d’Azur ?

Dans le luxe, il n’y a pas mieux. C’était logique de s’y installer. En tant qu’ancien élève, j’intervenais parfois dans les classes parisiennes. Nous avons parlé d’une installation dans le sud-est de la France avec Nicolas Donnève, qui a repris l’école en 2016. Et finalement, nous nous sommes lancés tous les deux, comme associés, pour ce second campus.

Des partenariats noués avec de grandes maisons azuréennes ?

Sur Paris, évidemment, avec des groupes hôteliers comme Evok ou B Signature. Sur la Côte d’Azur, nous sommes en cours de développement. J’en profite d’ailleurs pour lancer un appel à toutes les bonnes âmes.

D’ailleurs, vous avez installé vos locaux antibois dans les murs du complexe hôtelier Thalazur…

Et je tiens à remercier Thalazur, qui clairement, dès le début, a cru au projet et à un enseignement réalisé au cœur de son complexe hôtelier.