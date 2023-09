Rentrée scolaire: les trois nouveautés à retenir pour cette école de La Turbie

Ils étaient tous à l’heure et en pleine forme ce lundi matin! La rentrée scolaire de l’école Michel-Balland à La Turbie s’est déroulée sans encombre, sous l’œil bienveillant du maire de la commune, Jean-Jacques Raffaele, qui tient chaque année à être présent. "L’école est l’épicentre du village, glissait l’édile à l’ouverture des portes. Être présent permet de prendre la température. De prendre aussi des nouvelles des uns et des autres. J’affectionne particulièrement cet endroit, J’y ai moi-même réalisé toute ma scolarité. Cette année, la rentrée s’avère sereine et calme."

Cartables tout neufs sur le dos, les cheveux peignés et les chaussures brillantes, les 267 enfants sont effectivement rentrés à 8h30 pile ce lundi dans l’enceinte de l’école avec le sourire aux lèvres pour la plupart, laissant à la grille des parents parfois bien plus inquiets que leurs progénitures elles-mêmes.

Cette année, plusieurs nouveautés sont à souligner. Voici les trois à retenir.

De nouvelles têtes

Si un nouvel enseignant a rejoint les rangs des instituteurs à l’école de La Turbie pour une classe de petite et moyenne section, une autre classe de petite et moyenne section bénéficie, quant à elle, de la présence d’une nouvelle Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles).

Cette dernière était attendue et garantira, selon la directrice, un meilleur encadrement tout au long de l’année et une assistance de qualité. Elle permettra aussi avec l’enseignant un suivi pédagogique.

Travaux et nouveaux rafraîchissements

Le rafraîchissement était bien mérité a appuyé le maire. "L’école maternelle a subi une réfection intégrale, avec une nouvelle peinture pour deux classes ainsi que pour les parties communes." Cette réfection offre ainsi un environnement plus chaleureux et stimulant pour les enfants selon la municipalité. Le budget pour cette rénovation s’élève à 22.000 euros.

La commune a également investi dans l’achat de matériel neuf pour une classe complète en élémentaire, "assurant aux élèves des outils pédagogiques modernes et efficaces". Ainsi, un focus a été réalisé sur la motricité. La maternelle a été dotée de nouvelles trottinettes, mais également de draisiennes, de vélos et autres équipements favorisant l’apprentissage de l’enfant au déplacement via un deux-roues.

Grâce à un projet pédagogique mené par une enseignante, une classe a aussi reçu du mobilier spécialement conçu pour une pédagogie active dans le courant de Montessori. "Ce matériel est voué à développer l’autonomie de l’enfant", éclaire Liliane Cloupet, première adjointe au maire.

Optimisation des temps mérindiens

À la suite de l’évaluation menée l’an dernier et à l’audit du service périscolaire, une réorganisation majeure est en cours. Trois Atsem seront désormais présentes dans le réfectoire pour aider au service de l’école maternelle. "Ainsi, a précisé Liliane Cloupet, le personnel de cantine pourra se concentrer sur ses tâches techniques et les Atsem sur la pédagogie des repas, à savoir faire manger et apprendre à manger à table." Cette réorganisation devrait aussi offrir un service plus efficace et plus serein.

"De plus, les temps de sieste ont été avancés pour le bien-être des plus petits." Au lieu de faire la sieste à 13h30, les plus jeunes seront libérés avant afin de se reposer à partir de 13 heures. "Cet horaire étant ce qui leur convient le mieux." Dernière nouveauté: La Turbie gagne vingt élèves. Ils sont 267 à faire leur rentrée cette année contre 247 l’an dernier.

Le maire de La Turbie, Jean-Jacques Raffaele, ne manque aucune rentrée. Photo Anne-Sophie Coursier.

Jonathan Laffont, un nouveau visage à l’école Michel-Balland Comme un poisson dans l’eau ou plutôt comme un acteur sur scène. C’est son premier poste et il se dit heureux d’intégrer le groupe scolaire Michel-Balland à La Turbie. Jonathan Laffont, 29 ans, vient d’être titularisé dans la Fonction publique et le métier d’enseignant. Il est cette année à la tête d’une classe double de 26 élèves, 16 en petite section et 10 en moyenne section. Après avoir suivi des études de théâtre, et rejoint le conservatoire de Nice, Jonathan Laffont a repris ses études voici trois ans et a décroché une licence d’histoire. Il a ensuite réussi son master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) à Carcassonne. Dans la foulée, Jonathan Laffont a obtenu son concours. Varois d’origine, il a fait sa première rentrée scolaire ce lundi matin, l’esprit débordant de projets.

Première rentrée pour ce jeune instituteur qui démarre sa carrière. Photo Anne-Sophie Coursier.