Quand les écoles (et quelles classes) vont-elles rouvrir ?



- Beausoleil

Les équipes éducatives feront leur pré-rentrée les 11 et 12 mai et, à partir du 14mai, seules les classes de Grande Section de maternelle, CP et CM2, rentreront de manière échelonnée. L’organisation sera proposée par chaque directeur d’école.



- Cap-d’Ail

Les cinq niveaux de classes élémentaires de l’école André-Malraux (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2) reprendront dès le mardi 12 mai.

Et les maternelles ?



- Beausoleil

La rentrée sera opérée à partir du 25 mai, comme pour les autres classes (hors Grande Section, CP et CM2 à partir du 14 mai).



- Cap-d’Ail

Les classes de maternelle pourraient être rouvertes le 25 mai, sous réserve des possibilités de strict respect du protocole sanitaire établi par le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse. "Le protocole sanitaire et très copieux et ne paraît pas toujours raisonnable notamment sur la fréquence du lavage des mains", note le maire. "Nous n’avons pas reçu tout ce qui a été annoncé, nous attendons encore du matériel comme les lingettes ou des produits désinfectants qu’on ne trouve pas dans le commerce", ajoute Xavier Beck.

Quelles mesures barrières ?



- Beausoleil

Un dispositif sanitaire a fait consensus lors des réunions préparatoires, celui de “groupes-classes”. "Ces groupes constitués par l’Éducation nationale, dont le nombre d’élèves sera décidé par chaque directeur d’établissement, seront présents par roulement de deux jours. La collectivité se pose comme impératif d’éviter, sur le temps scolaire et périscolaire, le mélange de ces groupes-classes, et ainsi le brassage des élèves."

Le protocole sanitaire :

- Une désinfection des groupes scolaires sera réalisée avant l’ouverture de l’école, puis chaque mercredi et samedi.

- Les locaux feront l’objet quotidiennement d’un nettoyage des sols, tables et chaises avant le début des cours

- Des agents de service de la collectivité seront présents sur les groupes scolaires afin de garantir la désinfection de chaque sanitaire au minimum quatre fois par jour. Ils assureront également le réapprovisionnement des toilettes en savon liquide et en papier et la désinfection régulière des points de contact (poignées de portes, interrupteurs, etc.), des espaces communs (couloirs, hall d’entrée, etc.)

- Pour les classes de maternelle, les ATSEM assureront le même protocole de désinfection pour le matériel pédagogique manipulé par les enfants.



- Cap-d’Ail

Les cours seront assurés par niveaux et groupes de 13 élèves maximum.

Outre les locaux de l’école, d’autres sites municipaux seront mis à disposition des enseignants pour assurer la distanciation physique et limiter le brassage des élèves.

Les animateurs du centre de loisirs et les éducateurs du service des Sports apporteront leur soutien aux équipes éducatives.

Un service

de restauration sera-t-il assuré ?



- Beausoleil

Dès le jeudi 14 mai, la Ville fournira un repas froid aux enfants. Pour limiter les flux de circulation des enfants, ce repas sera pris dans la classe où les enfants seront encadrés par un agent de la collectivité. Il sera facturé aux parents au tarif habituel de la cantine. Des temps de récréation seront organisés par roulement pour chacun des groupes.



- Cap-d’Ail

Des paniers repas préparés par le prestataire chargé de la restauration scolaire seront servis aux élèves les deux premières semaines.

Quels dispositifs d’accueil complémentaires ?



- Beausoleil

Le dispositif complémentaire vise uniquement les classes qui ouvrent à partir du 14 mai : Grande section de maternelle, CP et CM2. La Ville maintient l’accueil périscolaire du soir : d’une durée d’une heure, il sera organisé avec des sorties échelonnées en correspondance avec les heures de fin des classes fixées par l’Éducation nationale. "On a arrêté ces mesures pour ne pas augmenter les risques", commente le maire. Un agent de la collectivité (animateur, ATSEM, animateur du service jeunesse, ETAPS) viendra encadrer les enfants (du même groupe) sur cette heure dans leur classe.

Pour l’École des Cigales, les transports scolaires du matin sont maintenus. Un bus sera dédié par classe avec un horaire imposé pour les enfants du groupe concerné en correspondance avec l’heure de rentrée scolaire précitée.



- Cap-d’Ail

Le Centre de Loisirs fonctionnera le mercredi au seul bénéfice des élèves qui auront repris l’école. Les enfants des personnels soignants, des enseignants et des forces de sécurité bénéficient toujours d’un service d’accueil.