On vous présente "The British School", la seule école privée anglaise de Monaco

Le 9 novembre 2022, The British School of Monaco ouvrait ses portes avec sept élèves en tout et pour tout. Un an - et quelques jours - après, la seule école privée de langue anglaise de la Principauté accueille 35 enfants. Un joli succès pour cette petite école, célébré ce lundi en présence du prince Albert II.

Située dans le quartier de Fontvieille, l’école anglophone occupe le rez-de-chaussée et le premier sous-sol de l’immeuble situé au 8 de l’avenue homonyme. Des locaux qui s’étendent sur un peu plus de 600 m² et qui accueillent désormais toutes ses classes de primaire, de "year 1" à "year 6". "Dans le système anglo-saxon, le primaire commence un an plus tôt, dès 5 ans", rappelle le Dr Olena Sullivan Prykhodko. Soit l’équivalent de la grande section de maternelle au CM2.

Dix-sept nationalités différentes

"Nous sommes fiers de compter 17 nationalités différentes parmi nos parents, dont la plupart sont des nouveaux résidents à Monaco. Trouver une école appropriée pour ses enfants est très souvent la raison principale pour une famille de s’installer dans un pays, et nous sommes ravis que The British School of Monaco s’inscrive pleinement dans le programme d’attractivité de la Principauté, en travaillant avec Extended Monaco pour faciliter l’accueil des nouveaux résidents", poursuit la cofondatrice.

Le prince Albert II a dévoilé une plaque inaugurale commémorative aux côtés du Dr Olena Sullivan Prykhodko et Luke Sullivan, cofondateurs de la British School of Monaco, et du Dr Stuart Bradley, directeur de l’établissement. Photo Jean-François Ottonello.

Pour autant, il n’est pas exigé que l’enfant soit bilingue à son entrée dans l’établissement, particulièrement dans les premiers niveaux. "Ce qui est le plus important c’est que les enfants aient la langue anglaise à partir de la 3e année. En première année, ils ont 5 ou 6 ans et souvent nous avons des enfants qui ne parlent pas du tout anglais mais puisque l’école est encore petite, ils apprennent très vite parce que c’est très intense."

Une petite école qui compte le rester car elle veut faire de sa taille une force. "J’ai eu l’opportunité au cours de ma carrière de travailler dans de grandes écoles et dans des petites écoles. J’en suis venu à penser qu’il y a quelque chose de vraiment spécial dans un petit environnement scolaire. Ce sont des endroits où les individus comptent, où ils contribuent. Ce sont des endroits qui encouragent le développement, où vous pouvez prêter attention aux détails. Ce sont des lieux animés par leur culture, leurs valeurs et leurs principes", soutient le Dr Stuart Bradley, directeur de l’établissement.

Des classes de secondaire bientôt

Et Luke Sullivan, cofondateur, d’insister: "Nous voulons que nos élèves deviennent des adultes heureux et intelligents, dotés d’une solide boussole morale et d’un cœur courageux. Nous construisons une communauté diverse mais cohérente : un melting-pot de cultures, de coutumes et de traditions."

À terme, The British School of Monaco devrait accueillir un peu moins d’une centaine d’enfants, à raison de 16 élèves maximum par niveau et donc par classe. L’objectif étant d’ouvrir des classes pour le premier cycle du secondaire à la rentrée de septembre 2024.

Les cours se font uniquement en anglais, avec le français comme langue étrangère à raison de 30 minutes à 1h par jour. Photo Jean-François Ottonello.

Il y avait la place pour un troisième type d’enseignement C’est après avoir fondé leur société de soutien scolaire Modelex en 2016, que Luke Sullivan et Olena Sullivan Prykhodko se sont lancés dans le projet de créer une toute nouvelle école. "Depuis 2016, nous avons travaillé avec beaucoup de familles internationales qui s’installent à Monaco au travers de tutorats, d’accompagnement pédagogiques personnalisés… Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait une place pour un troisième type d’enseignement à Monaco, rembobine Olena Sullivan Prykhodko. Il y a le système public, l’école internationale bilingue, dans le cycle primaire surtout, et nous, nous sommes monolingues puisque nous enseignons uniquement en anglais, avec 30 minutes à 1 heure de français par jour en plus." Une formule qui s’appuie sur une équipe pédagogique anglophone qualifiée. "Lors du recrutement de nos professeurs, nous avons veillé à ce qu’ils aient minimum cinq ans de carrière dans le cycle primaire. Et qu’ils soient titulaires d’un master soit d’un PGC dans l’Éducation [un PGCE, Post Graduate Certificate in Education, un diplôme d’un an qui se prépare en université, avec alternance entre cours à la fac et stages pratiques, ndlr]", explique la fondatrice de l’établissement. Pour l’heure, l’équipe est composée de six enseignantes. Soit une enseignante par niveau. Celles-ci dispensent uniquement le programme scolaire britannique lequel a été "étudié et peaufiné par la Direction de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports".