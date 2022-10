Testimonio II: La crèche de 50 berceaux ouvrira en janvier 2023

Dotée de 50 berceaux et d’une équipe de 20 personnes, la structure sera réservée aux occupants des deux tours et, plus globalement, aux résidents des secteurs Saint-Roman et Larvotto.

"C’est une crèche très attendue, notamment parce que la dernière livraison d’un établissement de la petite enfance date de 2018 [11 places pour A Farandola, N.D.L.R.], note Chloé Boscagli Leclercq, adjointe au maire déléguée au service Petite enfance et familles. Grâce aux livraisons consécutives du Testimonio puis de Palais Honoria, nous aurons une augmentation de 80 places de plus dédiées aux bébés de la Principauté."

En 2023, la mairie augmentera ainsi sa capacité de plus de 15 %, lui permettant de s’extraire d’une période de tension dans l’attribution des berceaux en crèche, avec une offre géographique mieux adaptée aux besoins des familles.