Sa venue à Nice, bourses, image des grandes écoles... Les confidences d'Eloïc Peyrache, directeur d’HEC Paris

Nommé directeur général d’HEC Paris en janvier 2021, Eloïc Peyrache se rendra lundi à 17 heures au lycée Thiers de Marseille, puis au lycée Masséna de Nice mardi, à 16 heures.

Quelles sont les raisons de votre venue dans la région?

Nous avons l’habitude de venir à la rencontre des élèves de classes préparatoires. Cette fois je viens pour parler aux lycéens, pour répondre à leurs questions, leur parler de l’intérêt d’aller dans une classe préparatoire puis dans une école, HEC Paris ou une autre, de leur donner les clés. Il y a 300 institutions qui se disent écoles de commerce en France. Comment s’y retrouver? L’information, l’orientation de la jeunesse c’est un énorme enjeu de société. Il y a des talents sur l’ensemble du territoire. À HEC, 50% de nos étudiants ont passé leur bac en dehors d’Île-de-France. Et parce que la raison d’être d’HEC est d’avoir un impact sur l’ensemble du territoire, la deuxième raison de cette venue, c’est d’aller à la rencontre des acteurs locaux, des entreprises, des instances publiques pour parler d’entreprenariat, de développement d’entreprises, de projets d’égalité des chances.

On dit que les grandes écoles sont sur le déclin. Qu’elles ne sont plus le Graal pour accéder à un emploi prestigieux et bien rémunéré. Qu’en est-il réellement?

On a eu un peu moins d’inscrits en première année de classe préparatoire en cette rentrée (-9%). Mais, sur dix ans, on a quasiment doublé le nombre d’étudiants en classe préparatoire. Les écoles françaises n’ont jamais eu autant la cote. Elles trustent tous les classements internationaux. Elles ont en moyenne plus de 90% des élèves placés en moins de trois mois. Ça reste le Graal pour avoir un emploi à la sortie, avec une grande diversité: travailler dans des partis politiques, des musées, des ONG, dans la finance, le conseil, à l’Unesco... Par ailleurs, aujourd’hui, énormément de doubles diplômes ont été créés en lien avec plusieurs grandes institutions. L’espace des possibles est incroyable.

Classée meilleure école de commerce de France et d’Europe, comment HEC Paris réussit-elle à rester en tête malgré la concurrence?

Parce que la concurrence tire tout le monde vers le haut! Nous sommes en train de revoir l’intégralité de nos programmes. On prend nos profs, nos élèves, les entreprises, les instances publiques, des chercheurs d’Harvard, du MIT (Massachusetts Institute of Technology) et on réfléchit collectivement. Il y a énormément de sujets: le développement de l’intelligence artificielle, les enjeux climatiques, technologiques. On s’autorise à se remettre en question en permanence, ça nous permet d’être en avance et de coller aux désirs des élèves pour les aider à réaliser leur rêve.

HEC affiche l’égalité des chances parmi ses priorités. L’objectif des 25% de boursiers que vous vous étiez fixé est-il atteint?

En 10 ans, on est passé de 5 à 15% d’étudiants boursiers d’Etat sur critères sociaux. Ça fait à peu près 290 étudiants. Il y a eu une grande progression, et à présent nous sommes sur un plateau. Notre ambition c’est de faire plus.

Pourquoi 25%? Cet objectif est-il suffisant pour rompre avec l’image d’école de nantis?

Parce qu’aujourd’hui, on a 25 % d’étudiants boursiers en classe préparatoire. On a d’abord voulu tirer tout le monde vers le haut en proposant à tous le même concours d’entrée. Ça nous a amenés de 5 à 15 % de boursiers. On a décidé, cette année, de changer les modalités de sélection de manière à accroître la diversité. On va donner des points de bonification aux candidats qui passent le concours pour la première fois. Car quand on le passe pour la deuxième fois, on a évidemment un avantage. On s’est rendu compte que les boursiers arrivaient à exprimer l’intégralité de leur potentiel au bout de trois ans. On a donc décidé de maintenir la bonification pour les boursiers s’ils repassent une deuxième fois le concours. Cela sera mis en place en juin et devrait amener plus de diversité sociale, territoriale et de genre. On va maintenir ce mécanisme pendant trois ans et on fera un bilan. 20 à 25 % de boursiers ce serait extraordinaire. Nous sommes convaincus que l’éducation est au cœur de l’ascenseur social.