Roquefort-les-Pins : des collégiens en tournage avec Stéphane Diagana

Effervescence inhabituelle hier après-midi dans la salle du CDI du collège César à Roquefort-les-Pins. La cause ? La venue de l’ancien champion du monde du 400 m haies, Stéphane Diagana. Pas de reconversion dans le monde de l’éducation nationale, mais la participation à un clip vidéo (de 60 secondes) tourné avec des élèves de 6e et 5e dans le cadre de Génération 2024. Explications.

La confiance

Dans la perspective de Paris 2024 et dans la continuité de l’année olympique, le programme d’appui à l’organisation des jeux Olympiques et paralympiques (JOP2024) a acté la création d’un label « Génération 2024 » pour les établissements scolaires et universitaires. À la grande joie de la principale du collège César, Malika Elhabiri, dont l’établissement a été sélectionné par le Comité régional olympique et sportif PACA.

« Pour notre petit film, nous avons choisi le thème de la confiance en soi, de la confiance en l’autre, glisse Lydie Canon, professeur d’EPS (en compagnie de la professeur de français, Myriam Lapraz. On l’a raccroché à l’escalade. »

Avant de faire une courte apparition dans le clip vidéo, Stéphane Diagana a raconté son parcours, puis a répondu aux questions des élèves, sans oublier de présenter ses différentes médailles !

« Mes médailles sont le fruit d’un travail collectif avec la confiance envers mon entraîneur, le projet, mais aussi la confiance en moi car quand tu es tout seul dans les starting-blocks...»

Eva, Lisa, Emily, Romain ou Rose ont posé des questions et avec disponibilité et gentillesse, Diagana y a répondu en toute franchise. Pêle-mêle : « Ne jamais oublier l’école même quand on a une passion. » « Ne jamais lâcher même si on a des problèmes. » « Après une chute, il faut se relever. Et enfin, « les valeurs du sport rendent plus fort. »

Quant au projet du collège, Il y adhère à 100 % : « C’est tout le sens de ce que peut amener Paris 2024. Créer du lien entre le monde académique et celui du sport. Mais aussi accompagner les gamins car il y a plein d’enjeux comme la santé. »