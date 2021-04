"Rien n’a été mis en place depuis un an!". Bugs en série pour le retour des cours à distance dans les Alpes-Maritimes

Fabienne Langoureau rappelle "le travail fourni par les enseignants depuis mercredi, y compris durant le week-end de Pâques", et les déclarations de "notre cher ministre qui claironnait: «Nous sommes prêts!"». Gilles Jean n’est guère plus tendre: "Ce qui excède les collègues, c’est son arrogance. Ils ont préparé les cours à l’arrache... et on se retrouve avec cette immense panne."

Face aux syndicats en colère, le recteur a évoqué un contexte national. Et invité à se montrer patient. Son service informatique espérait un redémarrage dans la soirée. Mais l’effet produit s’avère désastreux, pour les élèves comme les profs, à trois jours de vacances dites "apprenantes".

Fabienne Langoureau exhorte le ministère "à donner les bons outils" aux enseignants. Gilles Jean se montre fataliste: "On se débrouillera, une fois de plus. On est conscient qu’il faut être au côté des élèves. Mais on a de plus en plus l’impression que les enseignants tiennent l’école à bout de bras, et qu’on ne peut compter que sur nous."