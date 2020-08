Rentrée inédite pour Science Po Menton qui développe l'enseignement à distance

Déjà contraint à s’adapter avec le confinement, Sciences Po Menton se prépare à une rentrée inédite. Comme pour les six autres campus délocalisés de l’institution parisienne, les étudiants débuteront leurs cours un peu plus tard qu’à l’accoutumée, le 14 septembre.

Mais cette année, le dispositif a été repensé. Et pour contrer les (strictes) mesures sanitaires - d’autant plus compliquées quand les élèves viennent du monde entier - deux campus vont être mis en place. L’un physique, l’autre virtuel.

Car l’institution a pris un engagement: "Quel que soit l’endroit où ils se trouvent, 100 % des étudiants accèdent à la formation à laquelle ils sont inscrits et bénéficient de l’expérience étudiante des campus de Sciences Po".

La totalité des cours accessible en ligne

Concrètement, l’établissement de la place Saint-Julien accueillera tous ceux qui auront la possibilité de s’y rendre - dans la limite des effectifs autorisés par les conditions sanitaires en vigueur.

Les étudiants concernés y suivront des cours connectés, effectueront des études de cas, participeront à des projets collectifs, associatifs, artistiques, sociaux.

L’accès au bâtiment sera par ailleurs très utile pour ceux qui rencontreraient des problèmes de connexion.

En parallèle, la totalité de l’offre de formation de Sciences Po sera accessible en ligne.

Les cours du Collège universitaire et des masters ont en effet été adaptés ou directement conçus pour le format numérique.

Pour l’élaboration de ses maquettes pédagogiques, Sciences Po s’est appuyé sur l’expérience du semestre dit de "pédagogie d’urgence" mis en place pendant la pandémie.

Au regard des conclusions tirées de cette période sans précédent, les enseignants ont ainsi été invités à repenser leurs cours pour que les séances en ligne privilégient l’interaction.

Parmi les conseils qui leur ont été donnés, on citera le fait de limiter la durée des cours magistraux en ligne, de proposer différentes séquences synchrones (en temps réel) et asynchrones (en différé) sur un même créneau de cours, d’articuler l’étude des notions à acquérir en amont du cours avec une forte interaction lors de la session connectée…

Pour que cette pédagogie renouvelée s’applique au mieux, des moyens supplémentaires ont été alloués. Tant d’un point de vue technique (des nouveaux équipements mis à disposition des campus permettront la captation et la retransmission des cours) qu’humain.

Ainsi, des "teaching assistants" épauleront désormais les étudiants pendant les cours. "L’Institut des compétences et de l’innovation poursuit son activité d’accompagnement des enseignants pour leur présenter différentes méthodes pédagogiques, les formats qui permettent une animation renforcée des cours ainsi que la formation aux outils numériques", précise l’institution.

Une rentrée solennelle sans présentiel

Rendez-vous incontournable pour les étudiants, amenés à passer deux ans à Menton, la rentrée solennelle n’échappe pas à la nouvelle philosophie.

C’est en ligne qu’elle sera donc organisée cette année, afin d’éviter le regroupement d’un nombre important de personnes.

Conscients, malgré tout, que la distance peut être dure à vivre, les ambassadeurs étudiants, le bureau des élèves (BDE) et les associations se mobiliseront par ailleurs en ligne, "notamment via un nouveau réseau social interne, ainsi que via l’application ‘SciencesPo’déployée à l’attention de tous les étudiants".

Gestes barrières et alternance à l’IUT Carrières sociales

Comme les autres établissements du territoire, la rentrée des 150 étudiants de l’IUT Carrières Sociales sera placée sous le signe des gestes barrières.

"Nous avons la chance d’avoir un campus avec beaucoup d’espace, ce qui facilite la mise en place d’un dispositif sanitaire", note Élise Daragon, responsable du département Carrières Sociales de l’IUT Nice Côte d’Azur.

Concrètement, ce dispositif se traduira par la mise en place d’entrées et de sorties séparées dans les salles de classe, une place sur deux sera condamnée dans l’ampli (capacité de 180 personnes) et le port du masque sera rendu obligatoire dans l’ensemble du campus.

"Cette nouvelle réglementation sera communiquée aux professeurs lors de leur rentrée le 31 août ainsi qu’aux élèves, qui feront une rentrée étalée sur la première semaine de septembre."

Côté formation, des nouveautés sont mises en place cette année. "La deuxième année de DUT option éducateur spécialisé se déroulera désormais en alternance, avec des cours en début de semaine et une présence en entreprise le reste du temps."

Le rythme d’alternance de la Licence pro Métier de l’Animation Sociale, socio-éducative et Socioculturelle (LPMASSS) sera calée sur la LP Gestion des structures sanitaires et sociales (GESSS) afin de mettre en place des séminaires thématiques communs aux deux formations. Enfin, les horaires d’ouverture de la bibliothèque du campus seront étendus.

La plus grosse nouveauté attendue concernera la rentrée de septembre 2021. Le DUT laissera sa place au BUT, Bachelor Universitaire Technologique, qui se fera désormais en trois ans au lieu de deux. "Nous commençons déjà à réfléchir pour mettre l’accent sur les compétences, en plus de l’apprentissage théorique."