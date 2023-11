"Cela a permis à mon fils d'aimer à nouveau l'école": le concept innovant de classe transplantée de deux enseignantes de Menton

En temps normal, le nom des professeurs des écoles sort rarement de l’enceinte des établissements, ou de la mémoire des enfants devenus grands. Camille Lindeboom et Mélanie Salles, elles, ont réussi le tour de force de se faire connaître de tout Menton. Car les deux enseignantes à l’école Anne-Frank ont poussé le concept de classe transplantée - autrefois appelée "de découverte" - à son paroxysme. Prêtes à donner de leur temps pour organiser elles-mêmes des séjours palpitants, et à remuer terre et ciel pour le financement.

Il est vrai que l’idée avait pu surprendre quelques parents, l’an dernier, quand les deux amies - dont les classes se trouvent côte à côte, porte ouverte - avaient proposé d’emmener leurs bambins à Paris. Mais au moment de la présentation de ce voyage autogéré, les visages crispés se sont bien rapidement évanouis au profit de sourires francs.

"Voir en vrai ce que l’on étudie"

"D’une certaine manière, le projet des Petits Mentonnais à Paris est né de notre volonté de ne pas subir le moment, de pouvoir contrôler les choses. Nous n’avons rien contre les imprévus mais on veut que les gens sur place soient en phase avec ce que l’on veut transmettre aux enfants. Les accompagnateurs, on les a choisis. Ils venaient tous des domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité", souligne Mélanie Salles.

Qui, originaire de Paris, assume avoir eu l’intime conviction que la capitale était le cœur de la France jusqu’à son arrivée à Menton, il y a six ans. Avant de se rendre compte que les 3/4 de ses élèves n’y avaient jamais été.

Au point de vouloir leur faire connaître. "D’emblée, on a acté qu’on logerait dans le centre. Ce qui fait peur, souvent, ce sont les transports", glisse-t-elle. Quant au programme, c’est assez naturellement que Camille Lindeboom et Mélanie Salles l’ont bâti. Avec en tête, toujours, l’idée de "voir en vrai ce que l’on étudie tout le long de l’année".

Et voilà les élèves invités à s’intéresser aux Impressionnistes pour être au fait avant le musée d’Orsay. En mathématiques? Suivi du budget pour le voyage. En géographie? Étude du réseau ferroviaire. En français? Correspondance épistolaire, et rédaction de ses impressions. "Quand on prépare quelque chose très longtemps à l’avance, on craint toujours que quelque chose ne marche pas. Mais là, rien. Nous sommes passés entre les grands vents et les émeutes. Cette année, on s’est tout de même dit qu’il était plus judicieux de fuir les grandes villes", reprend Mélanie Salles.

Exit le 75… bonjour le 43! Au mois de juin, leurs élèves de CM1-CM2 iront en Haute-Loire - par la route. Pour un séjour consacré à la nature et à la campagne. Avec pour clé de voûte un passage en centre équestre. "Comme la date des JO approche, ce sera… sportif! L’idée d’une classe transplantée, c’est de proposer quelque chose de différent et qu’on ne saurait pas forcément faire nous."

Les deux enseignantes se projettent déjà sur l’enjeu qu’aura la découverte d’un bestiau comme le cheval. "Par rapport aux enfants, c’est clairement un mastodonte. Ça leur obligera à se replacer; à avoir de la patience, des règles de sécurité à respecter…"

En préparation de ce voyage, les élèves s’apprêtent ainsi à étudier l’anatomie et le texte documentaire (en plus du budget, de la géographie française et de la rédaction). Ou encore les objets techniques.

Pour cet acte II, Camille Lindeboom et Mélanie Salles se sont résolues à ne plus gérer en totalité l’organisation des points forts du séjour. Mais la récolte de fonds, elle, demeure à leur entière charge. "Un voyage autogéré, c’est coûteux. Cela vaut environ 450 euros par enfant. Mais nous, on fait en sorte qu’ils n’aient pas à payer plus de 200. Même si certains qui peuvent se le permettre payent le double, et si l’association Crèche et orphelinat aide les familles en difficulté. Alors on tape à toutes les portes et on mobilise toutes les bonnes volontés pour mener des actions qui rythment l’année." Vide-greniers, tombolas, concert Cloclo, week-end pizza…

Générosité des Mentonnais

La tâche n’est pas aisée, mais toutes deux l’assurent: les Mentonnais sont "géniaux", extrêmement généreux quand il s’agit de soutenir des projets en faveur des enfants. Enfants qui le leur rendent bien, par la suite, donnant des nouvelles même après avoir quitté l’école Anne-Frank. "Être porté par un projet qui avait du sens a permis à mon fils d’aimer l’école à nouveau. Il a vécu une année de CM2 très riche qui lui a permis de marquer de manière très positive sa dernière année avant la 6e. Il s’est forgé de vrais souvenirs avec ses amis qu’il côtoie toujours malgré le fait qu’ils ne soient pas dans le même collège", témoigne après coup une mère, fervente admiratrice de la pédagogie Salles et Lindeboom. Mais si les deux amies œuvrent à ce jour main dans la main, pour proposer toujours (plus haut, plus vite) plus fort à leurs élèves, leurs parcours n’en demeurent pas moins diamétralement opposés.

"Je n’étais pas une bonne élève", résume Camille Lindeboom. Indiquant qu’elle ne se destinait pas à une telle carrière, mais à celle de sage-femme. Après une licence de Sciences en poche, une proche lui conseille pourtant d’essayer le cursus parcours éducatif. "J’ai fait mon premier stage dans une classe de CE1 à l’Ariane. Et je me suis dit "ça y est, c’est bouclé". À travers le prisme de l’ancienne élève en difficulté j’ai le sentiment de pouvoir aider et donner envie de réussir." "Moi, c’est l’inverse. Tout était hyper tracé. Je crois que j’étais tellement heureuse à l’école primaire que je n’ai pas voulu en partir", plaisante à moitié Mélanie Salles. Après des études d’histoire et une brève expérience dans le prêt-à-porter, la boucle est bouclée. "J’ai fait toutes les classes depuis le début. Quand on s’occupe des grands, c’est bien d’avoir eu les petits. On sait quels peuvent être les blocages, par exemple."

Dans leurs salles de classe jumelles, les institutrices ne cessent d’opérer des changements. L’an dernier, constatant que l’étude du français coinçait, elles ont ainsi pris le parti de "potasser" et de tout refaire à l’envers. "Dans la vie, on ne fait pas des dictées à trous. Alors on s’efforce à ce que ce soit toujours rattaché à quelque chose de concret."

L’évolution 2023-2024 ? Elle est à trouver dans le concept de classe flexible, qui consiste à offrir aux élèves la liberté de choisir où et comment s’installer. Dans cette logique, les enfants peuvent ainsi se rapprocher d’un camarade maîtrisant un peu mieux une discipline pour bénéficier de son aide. "On fait juste en sorte que le groupe soit homogène, pour que celui qui est plus à l’aise soit moteur sans mâcher le travail de l’autre pour autant. Ça donne lieu à des associations qu’on ne pensait pas faire mais qui cartonne…"

Ambiance propice à l’apprentissage

"Nous avons conscience que ces enfants sont notre avenir. C’est maintenant que tout se décide. C’est maintenant qu’il faut savoir être gentil, respectueux", posent les enseignantes. Soucieuses, avec l’appui du reste de l’équipe, ainsi que des parents, de tout mettre en œuvre pour que les élèves soient contents d’apprendre.

"Le plus génial, c’est quand on entend le petit cri ‘‘haaaa’’ de la compréhension", sourit Camille Lindeboom. Rejointe par Mélanie Salles, pour qui il est fondamental de créer l’ambiance nécessaire pour que tout le monde sente qu’il a le droit de ne pas comprendre. "C’est important d’être sûr que personne ne se moquera. Tous ont le droit de se rater et de recommencer. Les projets organisés en dehors ont aussi cet intérêt: comme on aborde des domaines peu étudiés en classe, les élèves sont tous logés à la même enseigne. Comme si on repartait de zéro."

Savoir+

Toute personne qui souhaiterait aider au projet peut contacter l’APE de l’école au mail suivant: ensembleecoleafg@hotmail.com